Masterchef Italia 10: sesta puntata con Mystery Box dagli ingredienti in via d’estinzione

Giovedì 21 gennaio, alle 21.15 su Sky e NOW TV il sesto appuntamento con MasterChef Italia 10. I 15 aspiranti chef saranno chiamati alla prova della Mystery Box con ingredienti preziosissimi a rischio di estinzione.

I concorrenti dovranno cucinare un piatto usando queste rarità e cercando di utilizzare tutte le loro parti: infatti, uno dei criteri di valutazione dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, sarà la quantità di scarti che ogni aspirante chef avrà sul bancone a fine prova. Solo tre piatti verranno assaggiati dai giudici che decreteranno poi il vincitore della sfida, a cui spetteranno grandi vantaggi nell’Invention Test.

Un grandissimo ospite arriverà nelle cucine di MasterChef Italia per la prova creativa di questa settimana. Si tratta dell’enfant prodige della cucina internazionale Flynn McGarry, affermato e acclamato talento appena 22enne, soprannominato “il Justin Bieber del food”, che a soli 19 anni ha aperto il suo ristorante a Manhattan, il Gem.

Le sue creazioni saranno protagoniste dell’Invention Test di questo sesto appuntamento. Il vincitore della Mystery Box conoscerà Chef McGarry e avrà l’occasione di assaggiare le sue creazioni.

Chi riuscirà a portare al cospetto dei giudici un piatto il più vicino possibile a quello di Flynn McGarry vincerà la prova, diventando capitano della sua brigata nella prova in esterna. La location di questa settimana è l’Azienda Agricola Salvaraja, che si estende nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Ad attendere i concorrenti una giuria estremamente esigente, forse la più difficile da accontentare: i bambini. I concorrenti, divisi in due brigate, la rossa e la blu, dovranno rimboccarsi le maniche per servire ai commensali piatti di loro gradimento.

La brigata che non riuscirà in questo intento dovrà affrontare il Pressure Test. Chi non riuscirà a superare tutte le insidie delle sfide dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Continua, inoltre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky Uno), MasterChef Magazine, la rubrica in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef in gara nel cooking show realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Per chi se lo fosse perso, vi consigliamo di leggere i top e i flop della quinta puntata a cura della nostra Valentina Dirindin.