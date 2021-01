MasterChef Italia 10, settima puntata: ospite Iginio Massari

Tremate, tremate concorrenti: nella settima puntata di MasterChef Italia 10 sta per tornare il maestro Iginio Massari con la sua temuta prova di pasticceria.

Confessiamo che quest’anno eravamo un po’ in ansia per la sua eventuale partecipazione: col Coronavirus e tutto il resto non era poi così scontata la sua presenza. E invece anche in questa edizione farà la sua comparsa, portando in scena una delle prove più temute di sempre. L’appuntamento è, come di consueto, per giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 21.15 su Sky Uno (Canale 108) e su Now TV.

I concorrenti rimasti ancora in gara dopo l’eliminazione della scorsa puntata, si cimenteranno come di consueto nelle tre prove: