MasterChef Italia 11, finale: ospiti gli chef tristellati Enrico Crippa e Andreas Caminada

di Manuela 2 Marzo 2022

Ci siamo: finalmente siamo giunti alla tanto attesa finale di MasterChef Italia 11. In questa 12esima e ultima puntata Carmine, Christian, Lia e Tracy dovranno sbalordire i giudici in modo da guadagnarsi l’accesso alla prova finale vera e propria, quella con i menu degustazione proposti dagli ultimi tre finalisti. Il tutto avendo a che fare durante le prove con chef tristellati del calibro di Enrico Crippa e Andreas Caminada.

Come di consueto, la puntata andrà in onda giovedì 3 marzo 2022 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, tirati a lustro più che mai (con tanto di Locatelli che indossa quello che sembra essere un tight, abito formale da giorno: quindi la finalissima viene considerata un evento diurno? Probabilmente è stata registrata di giorno, però va in onda di sera: ah, che terribile guazzabuglio modaiolo!) dovranno scegliere chi si aggiudicherà questa Masterclass, venendo nominato nuovo MasterChef d’Italia.

Oltre che 100mla euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette e la partecipazione a un corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Come sempre ci saranno tre prove da affrontare: