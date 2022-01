MasterChef Italia 11, sesta puntata: ospite la scrittrice Anissa Helou

di Manuela 19 Gennaio 2022

L’appuntamento con la sesta puntata di MasterChef Italia 11 è per giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su Now TV. Questa volta i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, dopo l’eliminazione della scorsa puntata, avranno a che fare con l’internazionalità, l’incontro fra le culture, i sapori del Medio Oriente e anche la città al confine che non ha confini, Trieste. E con un’ospite speciale: la scrittrice Anissa Helou.

Gli aspiranti chef ancora rimasti in gara, fra siparietti involontariamente hot, piatti che fanno gridare dalla disperazione e una patologica incapacità di assaggiare i piatti che stanno preparando (a questo punto l’unica spiegazione che ci viene in mente è che la loro religione vieti espressamente di assaggiare durante le preparazioni, se no non si spiega tutta la situazione), dovranno come sempre destreggiarsi fra tre prove, giudicate insindacabilmente da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: