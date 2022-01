di Valentina Dirindin 13 Gennaio 2022

La vita non smette mai di stupirti. Tipo quando giochi alla versione pandemia di Squid Game nella chat degli amici e l’unico che rimane negativo è proprio quello che fin dal 2020 organizzava indisturbato i Covid Party, oppure quando sei lì che guardi Masterchef, sicura che a ‘sto giro non saprai davvero cosa scrivere di divertente, e improvvisamente parte un siparietto a sfondo hot-sadomaso tra Elena e Bruno Barbieri che ti risolve la puntata.

“Chef non mi picchi”, dice lei. “Ti piacerebbe…”, risponde lui. “Sì, un sacco”, dice lei, prima di spiegare alla telecamera che “le frustate dello chef Barbieri sono quello che rende la sua giornata frizzante”. Il resto è storia, anzi storiaccia e, nonostante il coloratissimo look di Barbieri, si chiama “50 sfumature di Grigio”.

Ma muoviamoci a darvi i nostri Top e Flop della terza puntata di Masterchef Italia 11, ché qui è un attimo che ti svegli ed è già tardi per parlare di Masterchef perché incomincia Sanremo.

TOP

Biv’

Eccezion fatta per la love story tra Barbieri ed Elena, questa stagione di Masterchef pare più una puntata di Gomorra. Scontri fratricidi a ogni angolo: Tracy che tradisce Mery, Lia che prende Christian in squadra per far dispetto a Mery, Mery che prende Federico per far dispetto a Lia e manca poco finisca a schiaffoni, tutto il mondo che se la prende con Polone per la carne troppo cotta. Insomma, una Masterclass che non s’è mai potuta permettere il lusso di fidarsi di nisciuno.

La vita di Dalia

Un po’ Oliver Twist, un po’ Xena principessa guerriera, clandestina, gay, filofrancese, carpentiere, a Dalia manca solo un gattino sgozzato tra le mani per essere il soggetto perfetto per un meme acchiappaclick della Lega. Come si fa a non adorarla?

Bruno

“Cosa?” “Come?” “Non ho gli occhiali, non sento!”.

Bruno porta in scena la confusione di tutti noi quando proviamo a far fare i compiti ai nostri figli durante la DAD. Sono seriamente preoccupata che non arrivi sano di mente alla fine del suo percorso a Masterchef, esattamente come me alla fine della DAD di mia figlia.

Lia

Sua maestà la regina suprema, monopolizza un’intera puntata di Masterchef. Lei, furba come quei ristoratori che mettono un orticello accanto al ristorante solo per puntare alla stella verde, anche se nella vita hanno al massimo fatto crescere una piantina di marijuana sul balcone. Lia è Lady Gaga e il resto della Masterclass non è manco Bradley Cooper che accanto a Lady Gaga costruisce un intero film per dimostrare al mondo di saper cantare: il resto della Masterclass è meno del corpo di ballo, con tutto il rispetto per il corpo di ballo.

FLOP

La fine d’ogni certezza

Abbiamo scoperto che ogni volta che una massaia mette lo zucchero nel pomodoro, un Cannavacciuolo nel mondo ha un infarto. Pensateci la prossima volta che fate il sugo.

Capire le consegne

“Ragazzi, cucinate un piatto pensando alle radici, alle origini, alla cucina povera”.

Lia: “Perfetto, faccio gli gnocchi sferificati di El Bulli”.

Capire le consegne / parte seconda

Mi raccomando, Federico, presenta un impiattamento come si deve.

L’impiattamento di Federico:

Nicky

“Ho cucinato un piatto con problemi diversi da quello dell’altra volta, spero che finiscano ‘sti problemi perché c’è sempre qualcosa de novo”. Benvenuto nell’era delle varianti Covid, Nicky.

E se l’unica arma che hai a disposizione per combattere tutto questo è un cinghiale, be’, tempo che farai la fine di Virginia Raggi.

Nicholas

A scuola c’è sempre quello che sostiene che tutti ce l’abbiano con lui. “Eh ma non mi hanno capito”, “Eh, ma la mia omelette non era una frittata”, “Eh, ma Bill Gates ci vuole tutti morti”, “Eh ma allora i marò?”. E poi rispondono gridando al mondo che sì, la mozzarella frullata con la salsa di soia è un piatto gourmet. Ma cosa volete capirne voi, sveglia!!!11!