MasterChef Italia 12, finale: ospite chef Clare Smyth

di Manuela Chimera 1 Marzo 2023

Ci siamo: siamo ormai giunti alla puntata finale di questo MasterChef Italia 12, stagione che rimarrà nei ricordi più per l’inchino dei giudici che per i piatti memorabili dei partecipanti. Ma bando alle ciance: l’ospite di questa finale sarà chef Clare Smyth, i finalisti sono Bubu, Edoardo, Hue e Mattia e l’appuntamento è per giovedì 2 marzo 2023, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW.

MasterChef Italia 12: chi sarà il vincitore?

I tre giudici Bruno Barbieri (ma che, davvero è quello il colore scelto per la finale di MasterChef?), Antonino Cannavacciuolo (che alla fine ce l’ha fatta a portare i suoi siparietti con Hue fino alla finale) e Giorgio Locatelli (un lord inglese praticamente) dovranno decidere chi fra Bubu, Edoardo, Hue e Mattia merita il titolo di nuovo MasterChef italiano.

Breve recap dei finalisti rimasti in gara:

Bubu (all’anagrafe Antonio Gargiulo): studente di 19 anni di Vico Equense (vi ho visto che il ginocchio vi ha tremato per la tentazione di fare l’inchino), ma cresciuto a Cagliari, considera MasterChef l’occasione per dimostrare ai genitori che per lui la cucina non è un hobby

(all’anagrafe Antonio Gargiulo): studente di 19 anni di Vico Equense (vi ho visto che il ginocchio vi ha tremato per la tentazione di fare l’inchino), ma cresciuto a Cagliari, considera MasterChef l’occasione per dimostrare ai genitori che per lui la cucina non è un hobby Edoardo : 26 anni, di Varese, al momento è disoccupato, ma ha girato per tutto il mondo. Giunto in Scozia, qui lavorava come rider per un servizio di delivery. Solo che, a causa di diversi problemini sul lavoro, ha scelto di licenziarsi per assecondare la sua vera passione. No, non le camicie di gusto discutibile. E no, neanche i tagli di capelli opinabili. La cucina, che pensavate?

: 26 anni, di Varese, al momento è disoccupato, ma ha girato per tutto il mondo. Giunto in Scozia, qui lavorava come rider per un servizio di delivery. Solo che, a causa di diversi problemini sul lavoro, ha scelto di licenziarsi per assecondare la sua vera passione. No, non le camicie di gusto discutibile. E no, neanche i tagli di capelli opinabili. La cucina, che pensavate? Hue : 27 anni, originaria del Vietnam, da Hanoi nel 2016 è arrivata a Salerno. Ora vive a Firenze e lavora come consulente per una società di cooperazione fra aziende italiane e vietnamite. Il suo scopo? Nobilitare la professione dello chef in Vietnam, sposare Jeremy Chan e andare a vivere nel tempio insieme alla chef-monaca Jeong Kwan (non necessariamente in quest’ordine)

: 27 anni, originaria del Vietnam, da Hanoi nel 2016 è arrivata a Salerno. Ora vive a Firenze e lavora come consulente per una società di cooperazione fra aziende italiane e vietnamite. Il suo scopo? Nobilitare la professione dello chef in Vietnam, sposare Jeremy Chan e andare a vivere nel tempio insieme alla chef-monaca Jeong Kwan (non necessariamente in quest’ordine) Mattia: 37 anni, originario di Bolzano, insieme alla madre ha mangiato in più di 300 ristoranti stellati. Il suo sogno è quello di aprire una ghost kitchen o una “chicchetta” nella sua città

Ancora non è dato sapere chi sarà il vincitore, i pronostici quest’anno sono altalenanti, non c’è stato uno o più concorrenti che sono spiccati in maniera particolare. Quello che si sa è che il vincitore, oltre al titolo di dodicesimo MasterChef italiano, vincerà anche:

100mila euro in gettoni d’oro

la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi

l’accesso a un corso di formazione presso Alma – Scuola internazionale di cucina italiana

la partecipazione al Workshop di MasterChef Academy realizzato insieme a Destination Gusto

LEGGI ANCHE Masterchef Italia 12: chi vincerà e perché secondo noi

In questa finale, poi, non poteva mancare un ospite d’onore. Questa volta tocca a Clare Smyth, chef che ha ottenuto tre stelle Michelin per il suo ristorante Core by Clare Smyth a Notting Hill, a Londra. Originaria dell’Irlanda e allieva di Gordon Ramsey, Smyth ha ottenuto svariati riconoscimenti, fra cui anche il titolo di Miglior chef donna del mondo nel 2018 per la guida The 50 Best Restaurants.

Clare Smyth la troveremo durante la prima parte della serata, quella dalla quale emergeranno i concorrenti della finalissima che dovranno presentare ai giudici il proprio menu degustazione. Per chi tifate?