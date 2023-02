Masterchef Italia 12: i top e i flop della decima puntata

di Valentina Dirindin 23 Febbraio 2023

Per un attimo, in questa decima puntata della Masterclass di Masterchef Italia 12 (che è poi la semifinale) ho pensato di aver sbagliato canale e di stare guardando una puntata di “A sua immagine”. Ok, mi avete beccata subito, non ho mai visto mezza puntata di “A sua immagine” e ho dovuto googlare “programma tv religioso” per scoprire la sua esistenza, ma ero certa che Mamma Rai su questo non mi avrebbe deluso. Ma pure Sky ci mette del suo, e ci serve sul piatto la puntata più spirituale mai vista, prima con la monaca buddista-chef Jeong Kwan, premiata con l’Asia’s 50 Best Restaurants Icon Award 2022, poi con le fasi lunari e infine con la grande e comprensibile emozione di tutti i concorrenti nel cucinare per il più grande dei grandi. Che poi c’è da chiedersi quanto sia costata a Endemol la partecipazione di Papa Francesco.

Una puntata – bisogna dirlo – magari non scoppiettante, ma sicuramente emozionante, pure perché diciamo addio a Sara, la Crudelia Demon di questa edizione, che se ne va da Regina scomodando perfino Halo di Beyoncé, canzone che detiene il record assoluto di lacrime facili provocate, e dunque ciao Sara ci mancherai no non sto mica piangendo è che mi è finito nell’occhio un bastonocino di pesce spada stracotto e tagliato di traverso.

TOP

Un kimchi al posto di uno zio

Neanche gli autori di Masterchef leggessero tutti i commenti social che sostengono che a Masterchef ci sono troppe lacrime e poca cucina, eccoli lì a far spiegare ai giudici che, se parlano tanto della vita privata dei concorrenti, è perché può influenzare molto la loro cucina. La verità, però, è che mi sa tanto che a ‘sto giro ce semo levati di torno la puntata con il parentado. Allora è vero che questa è una puntata benedetta.

Jeong Kwan

Mamma mia che scelta meravigliosa, quella di portare la sua cucina e la sua filosofia a Masterchef. Una lezione di vita per tutti, uno sguardo su cucine lontane e alternative che difficilmente avremo la possibilità di provare. In dirittura d’arrivo, questo programma ci spiega quanto ancora ha da dare a tutti gli appassionati.

I giudici – voto Diesci

Che gli devi dire a questi tre che una combinazione così azzeccata non si vedeva dai tempi in cui la mamma e il papà di Jeremy Chan hanno deciso di figliare.

Edoavdo

Edoavdo per il suo Doljanchi (il rito di compleanno coreano in cui si decide il futuro del bambino dall’oggetto che agguanta per primo) sceglierebbe un pacco di preservativi. Non dirò che ve l’avevo detto, ma se gli autori di Masterchef hanno bisogno del mio numero di telefono per capire meglio i concorrenti della prossima edizione, mi metto umilmente a disposizione. Ah, io l’avevo detto fin dalla prima puntata, che il futuro di Edoavdo è in un porno del passato.

Edoavdo Tredita

Peraltro, io farei un applauso a Edoavdo, che potrebbe essere il primo attore porno della storia senza dita, dopo aver perso la guerra contro i carciofi. Almeno però ha già pronto il nome d’arte.

Libera e felice come una farfalla

Tante parole, mille monologhi sul palco di Sanremo e poi arriva Uè a portare in TV le mestruazioni e la volontà di ogni donna, in quei giorni lì, di pestare malamente chiunque gli capiti a tiro. Grazie Uè (se poi mi passi anche il numero di Jeremy Chan, ti pago io il viaggio per il tempio).

FLOP

Avete tutti capito male

Secondo i giudici l’ingrediente che meglio rappresenta Mattia è il maiale, e hai voglia poi a tentare di rimediare spiegando che è un simbolo di prosperità e ricchezza.

“Secondo me Sara sta capendo male”

Verde come la rabbia, con un cuore pesante che se lo tiri in testa a qualcuno sei sicuro di ucciderlo con una precisione crudelissima, gramigno al punto da aver causato la deforestazione del Messico: su, signori giudici, siate magnanimi, che neanche io Sara l’avrei descritta come un avocado.

Sushi

Sara non si fa spaventare dall’avocado, e decide di non essere banale. Quindi lo abbina al salmone, ma solo perché in dispensa non ha trovato il Philadelphia.

Uè

Nella puntata più spirituale di tutti, Uè mantiene un inspiegabile legame spirituale con Francescone-Rambo, e si mette in testa di decretare la fine dei Vietnamiti a Masterchef.

“Si rinfreschi l’anima”

Stamattina ho litigato con mia figlia per molto, molto meno.

“Oggi la luna è in un giorno fiore”

La faccia di Sara e Mattia alle parole di Mauro Colagreco è un po’ quella di tutti noi, diciamoci la verità.

Una cosa che non voglio mai più vedere nella mia vita

Grazie Edoavdo per avermi ricordato che quando porto la frangetta è meglio che eviti i cappelli vistosi.

Un’altra cosa che non voglio mai più vedere nella vita

Sono troppo severa nel chiedere ai miei figli di stare composti a tavola e mangiare come si deve: me lo ha ricordato la grazia di Edoavdo nell’assaggiare i piatti di Mauro Colagreco.

Grazie

Nella puntata spirituale di Masterchef, le mie preghiere non potevano che essere esaudite.