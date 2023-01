MasterChef Italia 12, quinta puntata: protagonista la cipolla di Tropea

In questa quinta puntata di MasterChef Italia 12 torna la Prova in esterna: questa volta la protagonista sarà la cipolla di Tropea.

di Manuela Chimera 11 Gennaio 2023

Tutti pronti per la quinta puntata di MasterChef Italia 12? Dopo le uscite di scena della quarta puntata (e annesse polemiche) e dopo che Davide Scabin ha falcidiato con i suoi commenti la Masterclass, ecco che questa volta non vengono fatti nomi di ospiti particolari. Ma si sa già che torna la Prova in esterna, questa volta con protagonista la cipolla di Tropea.

MasterChef Italia 12: cosa ci attende in questa quinta puntata?

L’appuntamento è come di consueto per giovedì 12 gennaio 2023, alle ore 21,15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su Now TV. La scorsa puntata c’è stata una strage fra i concorrenti: prima Rachele ha dovuto dire addio al grembiule bianco, poi è toccato a Francesco G. (che a quanto pare ha scoperto dopo 12 edizioni che questa è una competizione con giudizi e non il barbecue amatoriale dell’oratorio) e infine anche a Letizia (che a sua volta ha scoperto che se non sai le basi, difficilmente vai molto avanti nel programma).

Quindi immaginiamo un po’ quali saranno gli stati d’animo dei concorrenti sopravvissuti agli spietati giudizi dei tre giudici Bruno Barbieri (aspettiamo con ansia le nuance scelte per gli abiti di questa puntata), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Nelle anticipazioni di questa puntata non è stato rivelato il nome di nessun ospite particolare, quindi a meno di sorprese (vero Iginio Massari, prima puntata?), non dovrebbero essercene.

LEGGI ANCHE Masterchef Italia 12: i top e i flop della seconda puntata

Come sempre, tre le prove ad attendere gli aspiranti MasterChef:

Mystery Box : a quanto pare niente ingredienti sotto la cloche, ma solo persone importanti per loro (che sia tornata la prova nella quale la tua famiglia tanto amorevole ti dà tre ingredienti da cucinare, scegliendoli in teoria fra quelli preferiti dall’aspirante chef, ma che in realtà di solito neanche il tuo peggior nemico ti darebbe?)

: a quanto pare niente ingredienti sotto la cloche, ma solo persone importanti per loro (che sia tornata la prova nella quale la tua famiglia tanto amorevole ti dà tre ingredienti da cucinare, scegliendoli in teoria fra quelli preferiti dall’aspirante chef, ma che in realtà di solito neanche il tuo peggior nemico ti darebbe?) Invention Test : i tre giudici hanno deciso che la parola d’orine sarà “imprevedibilità”. Questa volta i concorrenti dovranno cucinare divisi a coppie (tiriamo già fuori i pop corn adesso, alcuni abbinamenti potrebbero fare letteralmente scintille)

: i tre giudici hanno deciso che la parola d’orine sarà “imprevedibilità”. Questa volta i concorrenti dovranno cucinare divisi a coppie (tiriamo già fuori i pop corn adesso, alcuni abbinamenti potrebbero fare letteralmente scintille) Prova in esterna: seconda Prova in esterna per questo MasterChef. Questa volta si va a Tropea, in Calabria. E ovviamente qui la protagonista sarà la cipolla rossa di Tropea. La brigata rossa e la brigata blu si sfideranno a suon di cipolle. Quella che perderà dovrà affrontare il temutissimo Pressure Test

Ormai la domanda non è più “Chi uscirà in questa puntata MasterChef?”, ma “Quanti ne usciranno in questa puntata?”. Se continuano così, sarà la stagione più breve di sempre.