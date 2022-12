MasterChef Italia 12, seconda puntata: finiscono i Live Cooking e iniziano le Sfide per la Masterclass

Seconda puntata per MasterChef Italia 12: domani sera finiscono i Live Cooking e partono le Sfide per stabilire quale sarà la Masterclass definitiva.

di Manuela Chimera 21 Dicembre 2022

Tutti carichi per la seconda puntata di MasterChef Italia 12? L’appuntamento è come sempre per giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) o in streaming su Now TV. Domani sera finiranno i Live Cooking (e speriamo in qualche lancio di piatto o versioni alternative di “Vuoi che io muoro?” perché di storie strappalacrime abbiamo già subito la giusta dose) e si terranno le Sfide per stabilire quale sarà la Masterclass definitiva.

MasterChef Italia 12: si forma la Masterclass

La scorsa puntata (con i suoi due episodi) abbiamo visto quali sono stati i primi nove grembiuli bianchi assegnati. Durante i Live Cooking, infatti, tutti coloro che hanno ottenuto subito i tre “Sì” dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, hanno avuto l’accesso diretto alla Masterclass, con tanto di consegna immediata del grembiule bianco. Chi invece ha ottenuto solamente due “Sì” ha ottenuto il grembiule grigio, cioè la possibilità di accedere alle Sfide per dimostrare ai giudici che un posto se lo meritano.

Durante i Live Cooking i concorrenti hanno avuto 45 minuti per cucinare e 5 per finire e presentare il piatto (con perle del calibro di aspiranti chef che si sono fatti fare la spesa in dispensa dalla madre a concorrenti che, causa un viaggio molto lungo, si sono scordati a casa attrezzi e piatti da portata).

Finiti i Live Cooking, ecco che partiranno le Sfide, suddivise in tre step durante i quali gli aspiranti chef dovranno dimostrare ai giudici di avere le capacità tecniche, le conoscenze e anche il sangue freddo per andare avanti. Chi supererà il primo step, potrà ottenere subito il grembiule bianco, mentre gli altri dovranno andare avanti, step dopo step, fino ad esaurimento posti della Masterclass (una sorta di Pressure Test in pratica).

Alla fine della puntata sapremo chi farà parte della Masterclass definitiva. Per adesso il grembiule bianco è stato attribuito a :

Francesca Filippone, 39 anni, export manager di Rancio Valcuvia (VA)

Laura Manidi, 31 anni, architetto di Roma

Hue, 27 anni, project assistant di Firenze

Antonio “Bubu” Gargiulo, 19 anni, studente di Archeologia di Cagliari

Rachele, 34 anni, sales manager di Milano

Francesco S., 29 anni, cameriere di Roma

Edoardo Franco, 26 anni, disoccupato di Varese

Sara, 27 anni, impiegata di Bergamo

Silvia Zummo, 56 anni, albergatrice di Roma

Speriamo in qualche nota frizzantina durante le Sfide, finora, nonostante i siparietti dei tre chef e i look sempre più fantasiosi di Barbieri (più o meno quando ho dato il bianco in casa l’ultima volta, assomigliavo un po’ allo chef), non ci sono state molte note memorabili.