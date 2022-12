MasterChef Italia 12: tutte le novità e gli ospiti

di Manuela Chimera 12 Dicembre 2022

Avete preparato i popcorn? Giovedì 15 dicembre torna la nuova stagione di MasterChef Italia 12. L’appuntamento è, come sempre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su Now TV. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, come di consueto, dovranno scegliere la Masterclass dalla quale emergerà il futuro o la futura MasterChef italiana. Tante le novità che ci attendono e anche gli ospiti.

MasterChef Italia 12: cosa aspettarsi da questa nuova stagione?

Prima di tutto la conferma dei tre giudici. Dopo i rumors del possibile addio di Antonino Cannavacciuolo (prontamente smentiti dal neo chef tristellato italiano), ecco che Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono tornati al timone della cucina di MasterChef. L’alchimia fra i tre sembra essere immutata, come si è anche visto nello special andato in onda la settimana scorsa su Sky.

Il programma inizierà con le selezioni, anzi, con i Live Cooking. Qui gli aspiranti chef avranno tutta la dispensa a disposizione per preparare il piatto che farà breccia nel cuore dei giudici. Come sempre dovranno terminare la preparazione del piatto davanti ai giudici. Chi otterrà 3 “Sì” potrà accedere direttamente alla Masterclass, mentre chi otterrà solamente 2 “Sì” otterrà il grembiule grigio che gli permetterà di accedere alla fase intermedia delle Sfide.

Saranno tre le Sfide con cui i concorrenti potranno dimostrare le loro effettive abilità fra i fornelli. Alla fine di ogni Sfida, chi avrà convinto i giudici, potrà entrare nella Masterclass. Gli altri dovranno proseguire con la Sfida successiva o abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Una volta formata la Masterclass, ecco che torneranno le classiche prove di MasterChef. Ce ne saranno tre per ogni puntata (di solito c’è sempre una Mystery Box, mentre alla fine o c’è la Prova in esterna o uno Skill test, ma bisognerà vedere quest’anno come si sono organizzati):

Mystery Box

Invention Test

Pressure Test

Skill Test

Prova in esterna

A proposito della Prova in esterna, quest’anno i concorrenti dovranno cimentarsi con piatti e ingredienti di Bassano del Grappa, della Cascata delle Marmore, di Trope a e di Cervinia.

Ovviamente non mancheranno gli ospiti, fra cui tanti chef stellati e volti noti a livello internazionale. Saranno proprio loro a sottoporre gli aspiranti chef alle prove più difficili. Vi rassicuriamo subito: Iginio Massari tornerà in gran spolvero, pronto ancora una volta a terrorizzare la Masterclass, sia che si tratti della prova di pasticceria che di altre ricette. Fra gli altri chef che faranno capolino nella cucina di MasterChef avremo:

Jeremy Chan: 2 stelle Michelin a Londra per il ristoran Ikoyi

David Scabin: 2 stelle Michelin

Mauro Colagreco: 3 stelle Michelin

Enrico Crippa: 3 stelle Michelin per il ristorante Piazza Duomo d’Alba

Giancarlo Perbellini: 2 stelle Michelin

Inoltre da venerdì 23 dicembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle ore 19.45, torna anche l’appuntamento con MasterChef Magazine. Qui giudici, chef ospiti e concorrenti prepareranno a turno una loro ricetta, con temi sempre diversi.

Ci sono poi delle piccole novità, nel senso che rivedremo alcuni dei protagonisti delle passate stagioni di MasterChef Italia in alcuni segmenti particolari: