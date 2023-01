MasterChef Italia 12, sesta puntata: ospite lo chef Jacopo Mercuro

di Manuela Chimera 18 Gennaio 2023

Scaldate i tegamini, scuotete i cucchiai, tirate fuori i pop corn: domani sera torna il consueto appuntamento con MasterChef Italia 12. La sesta puntata andrà in onda, come al solito, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su Now. Questa volta ci attende un Invention test guidato dall’ospite della puntata, lo chef Jacopo Mercuro e una Prova in esterna che si svolgerà alla Cascata delle Marmore.

MasterChef Italia 12: anticipazioni della sesta puntata

Dopo l’eliminazione un po’ a sorpresa della scorsa puntata (e dopo inspiegabili presenze ancora in balconata, cosa su cui si interrogano anche molti concorrenti), ecco che i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (il primo stranamente sobrio come abbigliamento viste le foto divulgate in anteprima) dovranno ancora una volta inventarsi prove e trabocchetti per mettere in difficoltà gli aspiranti chef e capire chi abbia la tempra per resistere nell’imprevedibile mondo della cucina.

Il tema della serata sarà quello del comfort food: i concorrenti riusciranno a creare piatti gourmet partendo da ingredienti e ricette apparentemente semplici? Una prova che si preannuncia tutt’altro che facile e ricca di insidie nascoste.

Come di consueto, sono tre le prove che attendono al varco i nostri aspiranti MasterChef:

Mystery Box : sotto le cloche i concorrenti troveranno delle conserve particolari ideate da alcuni famosi chef durante gli anni della pandemia

: sotto le cloche i concorrenti troveranno delle conserve particolari ideate da alcuni famosi chef durante gli anni della pandemia Invention Test : in questa prova l’ospite d’onore sarà lo chef Jacopo Mercuro che porterà in studio i suoi insoliti supplì. E proprio una ricetta classica romana, il supplì al telefono, sarà la chiave di qyesta prova

: in questa prova l’ospite d’onore sarà lo chef Jacopo Mercuro che porterà in studio i suoi insoliti supplì. E proprio una ricetta classica romana, il supplì al telefono, sarà la chiave di qyesta prova Prova in esterna: torna la prova in esterna e questa volta si vola alla Cascata delle Marmore. Qui gli aspiranti chef si ritroveranno a dover cucinare sul versante umbro della Valnerina. I concorrenti dovranno preparare come di consueto due menu, quello della brigata rossa e quello della brigata blyu, basati su piatti tradizionali del territorio. A giudicarli saranno 35 commensali ternani, tutti esperti di piatti locali. Come sempre, la brigata che con i suoi piatti non riuscirà a convincere i commensali, dovrà tornare in studio, indossare il grembiule nero e affrontare il Pressure Test per decidere chi dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef.

Un consiglio agli aspiranti chef: studiate un po’ di più le basi, perché ormai pure io che sono l’esatto contrario di uno chef so che non è una buona idea presentare delle crepes tagliate a triangoli!