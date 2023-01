MasterChef Italia 12, settima puntata: ospite Jeremy Chan

di Manuela Chimera 25 Gennaio 2023

Gioite insieme a noi, arriva la puntata più attesa di MasterChef Italia 12. No, non quella della prova di pasticceria con Iginio Massari: in questa settimana puntata l’ospite d’onore sarà Jeremy Chan. E abbiamo già detto tutto. Come di consueto l’appuntamento è per giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW.

MasterChef Italia 12: torna la Black Mystery Box (e Jeremy Chan)

Siamo arrivati alla metà di questa nuova stagione di MasterChef Italia 12 e Bruno Barbieri (che deve averci letto l’altra volta quando abbiamo detto che il suo look per l’esterna alla Cascata delle Marmore era insolitamente sobrio perché questa volta ci “sparaflasha” con un look rosa che più rosa non si può), Antonino Cannavacciuolo (alquanto scapigliato nella foto, chi o cosa lo avrà fatto alterare? ) e Giorgio Locatelli (col suoi piglio da gentleman inglese) dovranno decidere chi rimarrà e chi dovrà lasciare per sempre la Masterclass (dopo l’addio di Ivana della scorsa puntata che le patate crude anche no, grazie).

Anche perché, giunti a questo punto, i tre giudici non faranno più sconti a nessuno: gli errori non saranno più tollerati, soprattutto quelli di base.

LEGGI ANCHE Masterchef Italia 12: i top e i flop della quarta puntata

Come sempre, sono tre le prove che attendono al varco gli aspiranti MasterChef:

Black Mystery Box : arriva una nuova Black Mystery Box, questa volta incentrata sulle capacità gustative dei concorrenti. In questo caso, però, i peggiori dovranno affrontare subito un Pressure Test istantaneo

: arriva una nuova Black Mystery Box, questa volta incentrata sulle capacità gustative dei concorrenti. In questo caso, però, i peggiori dovranno affrontare subito un Pressure Test istantaneo Pressure Test : non è dato sapere di che cosa tratterà, si sa solo che i peggiori della Black Mystery Box finiranno qui

: non è dato sapere di che cosa tratterà, si sa solo che i peggiori della Black Mystery Box finiranno qui Skill Test: siamo arrivati al secondo Skill Test di questa stagione. Questa volta i concorrenti ancora in gara dovranno affrontare una prova molto tecnica, supervisionati da un giudice “esterno” che non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando dello chef Jeremy Chan, 2 stelle Michelin per il suo ristorante Ikoyi a Londra ed entrato a far parte a luglio del World’s 50 Best Restaurants Award. Lo Skill Test sarà anche esso incentrato sui cinque sensi e pare che ne vedremo delle belle. Chi non riuscirà a convincere i giudici e l’ospite della settimana, dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef

A proposito: chissà se Bruno Barbieri, dopo la messa in onda della puntata di MasterChef Magazine con Cristiano Cavolini, ha risposto al sindaco della cittadina in provincia di Bologna, cittadina in cui lo chef aveva sconsigliato a Cavolini di aprire il suo prossimo ristorante in quanto troppo in “provincia”? Il sindaco non aveva gradito proprio tanto l’uscita dello chef e lo aveva invitato a venire nel suo paese per scoprire cosa la provincia potesse offrirgli.