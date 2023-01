MasterChef Italia 12: Silvia tira le orecchie a Bruno Barbieri, una “grave caduta di stile” i suoi commenti

di Manuela Chimera 30 Gennaio 2023

Certo che quest’anno i concorrenti di MasterChef Italia 12 non le mandano certo a dire ai giudici dopo le eliminazioni. Aveva iniziato Francesco, concorrente eliminato che aveva sostenuto di essere dovuto andare in analisi dopo l’esperienza a MasterChef. E adesso tocca a Silvia, ultima eliminata che, appena uscita, ha deciso di tirare le orecchie a Bruno Barbieri, definendo una “grave caduta di stile” i suoi commenti.

MasterChef Italia 12: Silvia vs Bruno Barbieri

Tutto è successo dopo la puntata andata in onda giovedì scorso. Durante la puntata (quella in cui gli occhi di tutti sono stati incentrati su Jeremy Chan, per intenderci), Bruno Barbieri aveva scherzato con Silvia Zumma dicendole di averla sognata. Cosa che ogni tanto a MasterChef succede, ogni tanto capitano questi siparietti un po’ maliziosi.

Comunque sia, durante una prova, ecco che Bruno Barbieri ha detto alla concorrente che gli sembrava di vedere una Silvia 2. Di solito la donna era molto chic, mentre adesso sembrava reduce da un combattimento visto che era sporca e con i capelli giù. Lo chef aveva aggiunto che lei non si era mai presentata così davanti a lui, anche perché aveva un bellissimo viso e che stava molto meglio con i capelli raccolti.

Arrivati al momento dell’assaggio lo chef ha dichiarato che di azzeccato in quel piatto c’era solo il nome, Pasticcio. E ha concluso sostenendo che sperava di non r-sognarla più la notte, altrimenti sarebbe stato un incubo.

Sulle prime Silvia aveva reagito ridendo, ma poi aveva spiegato che lei pensava di aver fatto un buon lavoro sul piatto, ma se ci si metteva a parlare di eleganza e di classe allora la prossima volta avrebbe fatto il compitino.

Si arriva così alle fasi finali. Quando Silvia ha capito di essere lei l’eliminata della puntata, si è tolta il grembiule bianco prima ancora che glielo dicessero i giudici. Al che Barbieri le aveva chiesto se avesse fretta di andare via e Silvia aveva risposto che le era sembrato giunto il momento giusto per andarsene.

A dire il vero nessuno aveva capito che Silvia se la fosse presa per le parole di Bruno Barbieri. Non è insolito, infatti, che i giudici di MasterChef critichino questa o quell’acconciatura particolare, alcuni abiti fantasiosi o anche alcuni vezzi modaioli dei concorrenti. E anche i concorrenti, dal canto loro, ogni tanto qualche frecciatina agli abiti dei giudici non la lesinano (soprattutto nei confronti di Bruno Barbieri, il più sgargiante fra i giudici)

Però a quanto pare Silvia se l’era presa e, appena uscita da MasterChef, ha rilasciato una dichiarazione durante la quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Silvia ha spiegato che ormai l’avventura è finita e che ne è uscita serena, anche se non del tutto soddisfatta.

Silvia ha poi ringraziato l’organizzazione, ha dichiarato di essere vicina ai suoi compagni (anche se ha ammesso di aver legato di più con alcuni rispetto ad altri, forse anche per questioni di età) e che augura a tutti buona fortuna.

Ha poi ringraziato anche gli chef, sostenendo che fossero molto competenti e che le avevano insegnato tante cose. Ma è qui che arriva la tirata d’orecchie a Bruno Barbieri. Silvia ha ribadito che ai giudici non può essere tutto consentito e che considera i commenti relativi ai suoi capelli e al suo grembiule, commenti che sottolineavano un aspetto sciatto, come una “grave caduta di stile e forse di più”.