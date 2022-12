MasterChef Italia 12, terza puntata: ospite Antonio Lorenzon

Terza puntata di MasterChef Italia 12, finalmente si entra nel vivo con le prime prove per la Masterclass. E l'ospite sarà Antonio Lorenzon.

di Manuela Chimera 28 Dicembre 2022

Ci siamo, finalmente MasterChef Italia 12 entra nel vivo: con la terza puntata, quella di giovedì 29 dicembre 2022, infatti, ecco che la Masterclass affronterà le sue prime sfide. L’ospite di questa prima serata sarà Antonio Lorenzon, il vincitore della nona edizione del programma. L’appuntamento, come sempre, è su Sky Uno (canale 108) e in streaming su Now TV, alle ore 21.15.

MasterChef Italia 12: prove della terza puntata

Finite le fasi delle selezioni (un po’ deludenti a dire il vero: tranne qualche guizzo di follia qua e là, ricordo ancora le prime edizioni dove veniva dato maggior spazio anche ai piatti più improbabili. Probabilmente anche a MasterChef, come a X-Factor, il fatto di parlare di più delle storie dei concorrenti toglie minutaggio ad altro, il che è un vero peccato: così si perdono momenti esilaranti a favore delle solite storie da C’è posta per te), ecco che finalmente i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto la loro Masterclass definitiva e sono pronti a scatenare i loro commenti taglienti..

Gli aspiranti chef, come da tradizione, si troveranno di fronte a tre prove: