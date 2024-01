MasterChef Italia 13, anticipazioni dell’ottava puntata: ospiti Errico Recanati e Pierluigi Roscioli

Tutti pronti e svegli per l’ottava puntata di MasterChef Italia 13? Preparate un bel bricco di caffè per solidarietà nei confronti dei concorrenti che, per la prima volta, si troveranno ad affrontare una prova notturna. Ma non finisce qui: squilli di trombe, rulli di tamburi, questa sera avremo due ospiti, Pierluigi Roscioli ed Errico Recanati. L’appuntamento come sempre è per giovedì 1 febbraio 2024 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su Now.

MasterChef Italia 13, ottava puntata by night, con pizza e prova in esterna

Puntatina impegnativa quella che vedremo domani sera. Se i concorrenti avevano sperato di rilassarsi un po’ dopo il passaggio del turbine Iginio Massari, beh, si sbagliavano di grosso. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli avranno il loro bel daffare a decidere chi dovrà rimanere e chi dovrà abbandonare la cucina di MasterChef. Anche perché se continuano a suon di tre eliminazioni a puntata, rischiamo di finire tutto nel giro di un paio di settimane.

Fra un cambio di abiti e l’altro (manco fossimo a Sanremo), con Barbieri che sfoggia camicie con quelli che sembrano essere dei fantasmini di Pac-Man rossi (o dei fiorelloni o degli M&M’s rossi, non si riesce a capire bene), un completo verdino e l’immancabile ormai capo arancione nella prova in esterna (Barbieri, ma hai perso forse una scommessa), Locatelli che ha dato il via alle t-shirt sotto la giacca e Cannavacciuolo che le scarpe da ginnastica dalla puntata del padel non se le è più tolte, ecco i giudici dovranno guidare le tre prove:

Mystery Box : gli aspiranti chef dovranno mescolare gli ingredienti così come gli artisti mescolano i colori sulla tela. Quindi una Mystery dove l’ impiattamento avrà un ruolo centrale. Il vincitore di questa prova otterrà, fra l’altro, l’ultima Golden Pin di questa stagione

: gli aspiranti chef dovranno mescolare gli ingredienti così come gli artisti mescolano i colori sulla tela. Quindi una Mystery dove l’ avrà un ruolo centrale. Il vincitore di questa prova otterrà, fra l’altro, l’ultima di questa stagione Invention Test: per la prima volta in assoluto i cuochi amatoriali dovranno affrontare una prova by night, che li terrà svegli per tutta la notte. Infatti si parla di lievitati insieme al primo ospite della puntata, Pierluigi Roscioli, Maestro della lievitazione dell’Antico Forno Roscioli di Roma. E dalle foto pare che la pizza farà capolino a MasterChef