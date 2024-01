MasterChef Italia 13, anticipazioni della settima puntata: ospiti Iginio Massari e Joe Bastianich

Settima puntata per MasterChef Italia 13, ma 300esima per il format che festeggia invitando Iginio Massari e Joe Bastianich

Questa sera i pop corn sono d’obbligo: si festeggia la 300esima puntata di MasterChef Italia, dunque ecco come ospiti di questa settima puntata di MasterChef Italia 13 si è andati sul sicuro invitando due certezze: Iginio Massari, con la temuta prova di pasticceria (sarà accompagnato dalla figlia Debora Massari) e Joe Bastianich (ci regalerà o no un “muoro”?). L’appuntamento è, come sempre, per giovedì 25 gennaio 2024 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) o in diretta streaming su Now.

MasterChef Italia 13, settima puntata in compagnia di vecchie conoscenze

Mi immagino il direttivo di MasterChef che deve organizzare la puntata in questione. “Cosa facciamo per la 300esima puntata? Invitiamo un nome di peso, qualcuno che è difficilissimo avere in televisione e di calibro super mega stellare o andiamo sul sicuro è invitiamo una vecchia conoscenza?”. Rumore di menti che lavorano e poi “Vai di comfort zone, che poi magari inviti il nome di grosso calibro e la Sciura Maria manco sa chi sia”.

Le menti continuano a ruminare “Sì, ma non sarà poco? Cioè, è la 300esima puntata, forse dovremmo renderla un tantino memorabile”. Altro rumorio di fondo “D’accordo, facciamo la pazzia del secolo, non invitiamo una vecchia conoscenza, ma ben due vecchie conoscenze”. Ovazione finale con “Genio!”.

Più o meno deve essere andata così la riunione in merito a questa puntata. Perché se le cose non cambieranno nella seconda parte della stagione, questa potrebbe essere ricordata come l’edizione con meno ospiti in assoluto di sempre. Che va bene Atala, va bene Scabin (lo contiamo per uno o per due visto che lo si è già visto due volte?), ma finora solo loro due ci sono stati.

Ma torniamo a noi. Da questa puntata ci aspettiamo grandi cose. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno stabilire chi andrà avanti e chi invece si fermerà qui, coadiuvati da due vecchi amici con cui, comunque, c’è un buon feeling.

Queste le tre prove che attendono i concorrenti (ah, il momento in cui lo sgomento si fa largo nelle loro facce quando vedranno arrivare Massari con la prova di pasticceria…):