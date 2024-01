MasterChef Italia 13: ospite della quarta puntata lo chef Alex Atala

Quarta puntata in vista per MasterChef Italia 13, con ospite lo chef Alex Atala e l'avvento della prima Golden Mistery Box di questa edizione

Tutti belli carichi per la quarta puntata di MasterChef Italia 13? Di sicuro i concorrenti non se le manderanno a dire dopo l’esterna e il Pressure Test della scorsa puntata: voleranno scintille, ne siamo sicuri. L’appuntamento è, come al solito, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su Now, alle ore 21.15 circa di giovedì 4 gennaio 2024. Ah, fra tattiche più o meno studiate e concorrenti che Grimilde gli fa un baffo, ecco che nella cucina di MasterChef questa volta arriverà come ospite lo chef Alex Atala.

MasterChef Italia 13: ci aspettiamo una quarta puntata al vetriolo

Come dicevamo, l’ospite di questa settimana di MasterChef sarà lo chef Alex Atala, del D.O.M. di San Paolo, ristorante due stelle Michelin. Non certo una sorpresa visto che da una settimana a questa parte le pubblicità di Sky di MasterChef non fanno altro che ricordarci che ci sarà anche lo chef Atala nella prossima puntata. Cosa abbastanza inconsueta, infatti, il programma ha rinunciato al solito hype di rivelare solo all’ultimo l’ospite d’onore per informarci della sua presenza praticamete sin dalla fine della scorsa puntata.

Comunque sia i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, sopravvissuti ad alcuni piatti non proprio riuscitissimi della scorsa puntata (qui i Top e i Flop, per rimanere sempre aggiornati sul pezzo) e a strategie alquanto discutibili (a quanto pare i concorrenti, travolti dalla novità della Golden Pin, non ne hanno ben compreso il funzionamento), ecco che dovranno decidere chi rimarrà nella cucina di MasterChef e chi dovrà abbandonarla.

Come al solito, tre le prove da affrontare: