MasterChef Italia 9, decima puntata: ospite lo chef Jeremy Chan

Siamo arrivati alla decima puntata di MasterChef Italia 9, si vola verso la finale. Nell’attesa, però, i concorrenti non solo potranno incontrare l’ospite della serata, lo chef stellato Jeremy Chan, ma dovranno anche cimentarsi con una vecchia conoscenza: lo Skill Test. Giovedì 20 febbraio, alle ore 21.15, come al solito i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli avranno il compito di giudicare gli aspiranti chef. La puntata potrete vederla su Sky Uno (canale 108), sul Digitale Terrestre (canale 455), su Sky Go o anche in streaming su Now TV.

La scorsa puntata abbiamo assistito alla doppia eliminazione di Vincenzo e Giulia, ma adesso i sette aspiranti chef dovranno darsi da fare per riuscire ad arrivare alla finale. Le prove che dovranno superare sono tre, come al solito: