MasterChef Italia 9, quarta puntata: ospite lo chef Marco Martini

Quarta puntata per MasterChef Italia 9: ospite d’eccezione sarà lo chef Marco Martini, mentre torna una vecchia conoscenza, la prova in esterna. Dopo l’addio di Alexandro e Maria Assunta, coinvolta nello scandalo della pasta sfoglia scomparsa, i 18 aspiranti chef dovranno darsi battaglia ai fornelli per soddisfare i palati dei tre giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Si sa già quale sarà la scaletta della puntata: