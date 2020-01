MasterChef Italia 9, sesta puntata: ospiti la chef Ravinder Bhogal e l’agrumicoltore Niels Rodin

Tutti pronti per la sesta puntata di MasterChef Italia 9? Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno accogliere i nuovi ospiti: la chef Ravinder Bhogal e l’agrumicoltore Niels Rodin. La nuova puntata andrà in onda come di consueto questa sera alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455.

Le prove si fanno via via più serrate, anche se, quest’anno, il livello di preparazione degli aspiranti chef sembra essere decisamente più alto: forse dopo tutte queste edizioni hanno capito che per partecipare a MasterChef e sperare di andare avanti devi, come minimo, saper preparare la crema pasticcera ad occhi chiusi e impiattare in maniera vagamente dignitosa (anche se pare non abbiano imparato a segnare i piatti con i loro nomi e a non rubarli ai rivali).

Come al solito, ecco le prove che attendono al varco i concorrenti: