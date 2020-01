MasterChef Italia 9, settima puntata: trasferta al Teatro Regio di Parma

Tutti pronti per la settima puntata di MasterChef Italia 9? Questa volta gli aspiranti chef saranno tutti in trasferta al Teatro Regio di Parma. Il nuovo episodio andrà in onda, come sempre, giovedì 30 gennaio alle ore 21.15 su Sky (canale 108), sul digitale terretre (canale 455) e su Now TV in streaming. Gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno, ancora una volta, scegliere chi mandare avanti, chi bacchettare e chi eliminare.

Una puntata che si preannuncia interessante in quanto sarà basata sulla cooperazione. E se avete visto soprattutto l’ultima puntata di MasterChef, vi sarete resi conto che di cooperazione ce n’è ben poca (ripicche e rivalità, invece, ce n’è quante ne volete). Come al solito, saranno le tre le prove da affrontare: