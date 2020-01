MasterChef Italia 9, terza puntata: ospite Iginio Massari, arriva lo Skill test

Pronti per la terza puntata di MasterChef Italia 9? La gara entra nel vivo: dopo le selezioni, ora i concorrenti dovranno dimostrare di che pasta sono fatti. E si inizia subito col botto: non solo gli aspiranti MasterChef dovranno affrontare il nuovissimo Skill test, ma dovranno vedersela anche con il temutissimo ospite, Iginio Massari.

Giovedì 2 gennaio 2020, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky o canale 455 del Digitale Terrestre) comincia veramente la gara. Come sempre, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno lì per esprimere i loro insindacabili giudizi, ma non solo. In questa puntata vedremo finalmente la nuova prova: si tratta dello Skill test. La puntata si svolgerà seguendo step ben precisi:

Mystery Box : i concorrenti dovranno sollevare la cloche posta dinanzi a loro per presentare il proprio modo di cucinare utilizzando gli ingredienti proposti

: i concorrenti dovranno sollevare la cloche posta dinanzi a loro per presentare il proprio modo di cucinare utilizzando gli ingredienti proposti Invention Test : protagonista di questa prova sarà il mare. Il tema si presenterà in una veste insolita grazie a tre chef stellati: Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi e Daniele Usai useranno prodotti ittici diversi dai soliti con grande creatività

: protagonista di questa prova sarà il mare. Il tema si presenterà in una veste insolita grazie a tre chef stellati: Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi e Daniele Usai useranno prodotti ittici diversi dai soliti con grande creatività Skill test: sarà poi la volta della nuova prova, tutta inedita. Si tratta di una serie di mini prove alquanto complesse. I migliori saranno salvi e potranno salire in balconata, mentre gli altri continueranno nelle sfide

Accanto ai tre giudici ci sarà poi anche Iginio Massari, Maestro dei Maestri Pasticceri italiani: la prova di pasticceria è una di quelle che manda sempre in crisi i concorrenti. A proposito, questi sono i nomi dei 20 concorrenti di quest’anno: