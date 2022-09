MasterChef Italia: Alida e Iginio Massari seppelliscono l'”elicriso” di guerra e fanno pace

di Manuela 8 Settembre 2022

Mettete dell’elicriso nei vostri cannoni: Alida di MasterChef Italia e Iginio Massari hanno finalmente fatto pace. A distanza di quattro anni da una delle puntate più memorabili di MasterChef Italia, i due hanno seppellito l’ascia di guerra. Anzi, l’elicriso di guerra.

Ma procediamo con ordine che, magari, a distanza di tempo uno non può ricordarsi di tutti i battibecchi del programma. Era il 2018-2019 e andava in onda l’edizione speciale di MasterChef All Stars. In pratica erano stati riuniti alcuni dei personaggi più degni di nota (nel Bene e nel Male, si intende) delle precedenti edizioni, ma che non avevano vinto. Così, in quel MasterChef All Stars avevamo ritrovato nomi come Maradona, Rubina, Almo e, ahinoi, anche Alida.

Che non ce ne voglia, ma già all’epoca Alida non aveva suscitato esattamente le simpatie del pubblico e non tutti eravamo entusiasti di rivederla in azione. Ma i più navigati già si sfregavano le mani: di sicuro ci sarebbero stati momenti memorabili. E così è stato.

Torniamo dunque a MasterChef All Stars. Durante una delle puntate era ricomparso, puntuale come una rondine in primavera o come l’influenza stagionale (a voi decidere quale delle due), l’implacabile Iginio Massari. Durante un Invention Test basato sulle erbe aromatiche venne chiesto ai concorrenti di mescolare perfettamente un’erba aromatica nel piatto. E fra queste erbe c’era anche l’elicriso.

Alida, con la consueta creatività e mancanza di umiltà, preparò l’F-Empire. Un piatto del tutto senza carne. Cosa che lasciò Massari un po’ interdetto: il gusto aromatico dell’elicriso ricorda quello del curry ed era perfetto per essere unito al pollo. Dunque perché Alida non aveva cucinato il pollo?

E Alida, come da manuale, aveva dichiarato che lei non avrebbe mai cucinato del pollo e che la sua presenza lì a MasterChef non significava che avrebbe svolto automaticamente i compiti che le fossero stati assegnati, anzi, avrebbe continuato a proporre la sua idea di cucina. Ok, tutto molto bello, non fosse che questa frase è stata proferita direttamente in faccia ad Iginio Massari, personalità notoriamente tollerante e conciliante.

Inutile dire che la risposta piacque poco a Iginio Massari che si limitò a proferire un lapidario “Ah sì?”, con un tono tale da gelare gli altri concorrenti, i giudici, il pubblico a casa, la Torcia Umana e anche la supernova IK Pegasi. Salvo poi asfaltare Alida ricordandole che lei non era lì per cucinare quello che piaceva a lei stessa, ma quello che piaceva agli altri. Non pago, poi, Massari aveva deciso di allontanare Alida dalla cucina di MasterChef All Stars, aggiungendo che la cosa peggiore era il fatto che la ragazza peccasse di presunzione e che il fatto di credere di essere sempre dalla parte della ragione non l’avrebbe portata da nessuna parte.

Diciamo pure eufemisticamente che Alida e Massari non si erano proprio presi benissimo (con Alida che non aveva lesinato nel dietro le quinte un’improbabile sfogo di retorica vegan/femminista che poco c’entrava il casus belli). Ma adesso, a distanza di quattro anni, la pace è stata fatta. Alida ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di foto dove sta a braccetto a un “sorridente” Iginio Massari. Ok, tutti a parlare di pace, l’elicriso della guerra è stato seppellito, ma è innegabile che il sorriso di Massari abbia quel qualcosa che lo renderebbe perfetto per un cosplay di Palpatine.