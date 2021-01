MasterChef Italia: è morto Alberto Naponi, concorrente della terza stagione

MasterChef Italia, sulla sua pagina Facebook, ha purtroppo diramato una triste notizia: è morto Alberto Naponi, concorrente della terza stagione fra i più amati e ricordati dai fan del programma.

La terza edizione del programma, quella vinta da Federico (arrivato in finale con Almo), si è tenuta dal 2013 al 2014. Fra i concorrenti c’era proprio Alberto Naponi: 69 anni, originario di Cremona. In quell’edizione diventata celebre anche per la partecipazione di Rachida, Alberto era spiccato fra gli aspiranti chef non solo per la sua età, ma anche per la sua classe e la sua esperienza. Tanto che era arrivato a classificarsi in settima posizione.

Alberto, ricordato per le sue “paperine”, aveva anche scritto un libro: La poesia è un risotto all’acciuga. Il mio viaggio nelle meraviglie della cucina e della vita, edito nel 2014 da Rizzoli. Inoltre aveva partecipato a diversi programmi di cucina in televisione.

La notizia della sua morte è stata comunicata dalla pagina Facebook di MasterChef Italia: “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto”. Alberto si è spento all’età di 76 anni.

Questo il post di Facebook dove MasterChef Italia ha annunciato la morte di Alberto Naponi, con i messaggi di cordoglio dei fan: