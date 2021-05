MasterChef Italia, su Amazon apre lo store ufficiale

MasterChef Italia, lo show di cucina in onda su Sky e prodotto da Endemol Shine Italy, apre il suo store ufficiale su Amazon. Tutti i prodotti legati al brand MasterChef Italia sono disponibili sul sito del colosso delle vendite online. Collegandosi allo store, gli appassionati dello show troveranno gli oggetti iconici del format dedicato al food più famoso al mondo.

Dagli articoli da cucina e da tavola – pentole, coltelli, stoviglie, posate ecc. (Arovo) -, agli orologi da parete e timer da cucina (Lowell), alle lampadine della MasterClass (Amarcords), i taglieri (Euroceppi). Ma anche gli ormai leggendari grembiuli (Siggi) e gli utili libri dei vincitori di MasterChef Italia (Baldini+Castoldi). Infine, la capsule collection dei Mystery Meal Kits (Fratelli Desideri), ispirati alla celebre Mystery Box, che permettono, grazie agli ingredienti pre-dosati, di realizzare a casa, in pochi e semplici passaggi, un piatto gourmet degno della cucina di MasterChef.

Veronica Ferrari, Commercial Strategy Director di Endemol Shine Italy, commenta: “MasterChef è il cooking show più amato della televisione, un vero e proprio love brand, con una fanbase affezionata e sempre attenta alle novità legate allo show. Per questo motivo abbiamo creato un digital flagship store dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti realizzati insieme ai nostri partner”. Lo store Amazon dedicato a MasterChef è già attivo in Gran Bretagna e, prossimamente, verrà lanciato anche in altri paesi europei.