Masterchef: Michele Cannistraro al raduno di Forza Italia, “Berlusconi è come l’ortica”

di Manuela Chimera 7 Maggio 2023

C’era anche Michele Cannistraro, ex concorrente di MasterChef Italia e vincitore di MasterChef All Stars, al recente raduno di Forza Italia a Milano. Lo chef era presente con una cucina mobile targata MasterChef. Qui, durante un’intervista, gli è stato chiesto di paragonare Silvio Berlusconi a un cibo. E lui ha scelto l’ortica. Perché ha paragonato Silvio Berlusconi a un’ortica? Beh, perché è resistente e cresce ovunque.

Perché Michele Cannistraro ha paragonato Berlusconi a un’ortica?

Come in ogni kermesse che si rispetti, anche quella di Forza Italia a Milano aveva la sua area food. Fra spazi dedicati ai giovani, interviste sul palco, il messaggio di Silvio Berlusconi, l’inno cantato di Forza Italia, le lacrime dei presenti, piccole diatribe su striscioni spostati, ecco che, oltre alla presenza dei Templari Cattolici d’Italia, spiccava anche la cucina mobile gestita proprio da Michele Cannistraro.

Se ricordate, Michele aveva partecipato alla terza edizione di MasterChef, con il soprannome Cannibale. Questo recap è doveroso perché con tante edizioni di MasterChef si fa ora un po’ fatica a ricordare esattamente a quale edizione abbia partecipato ciascun concorrente. All’epoca aveva vinto una mistery box e un Invention test guidato dallo chef francese Leveille.

Attualmente collabora con la scuola Zodio, tiene dei corsi di cucina, è stato giudice di un programma televisivo dedicato alla cucina ed è diventato un personal chef. Per l’occasione, invece, ha rivelato ai microfoni che si trovava alla convention di Forza Italia perché aveva ideato e ristrutturato una cucina mobile, collaborando con il catering Sassella, di cui è amico e con cui lavora a Monza.

L’intervistatore gli ha così chiesto se fosse tifoso del Monza, ma Michele ha negato, spiegando che il suo soprannome Cannibale deriva dal fatto che va in moto, quindi ecco perché è così legato a Monza. Scherzando, poi, ha rassicurato tutti: lo sa che è strano per uno chef avere un soprannome come Cannibale, ma comunque lui le persone non le mangia e non le cucina.

Il soprannome deriva dal suo spirito estremamente combattivo. A questo punto arriva la domanda fatidica: se avesse dovuto paragonare Silvio Berlusconi a un cibo, quale sarebbe stato? Riflettendoci sopra un attimo, ecco che Michele ha detto che avrebbe paragonato Berlusconi a un’ortica.

Una scelta insolita? Beh, forse, ma Michele si è giustificato sostenendo che lo voleva paragonare a qualcosa che non muore mai e che cresce sempre, ovunque. Quindi l’ortica è il primo cibo che gli è venuto in mente,

In effetti, così su due piedi, è difficile farsi venire in mente un cibo con le medesime caratteristiche. Forse il bambù?