MasterChef non ci ha ancora stufato, fatevene una ragione

Passano le edizioni, è passato qualche giudice (la celebrità dei quali sembra essere in costante ascesa, ognuno a modo suo), tantissimi concorrenti -dalle macchiette delle selezioni ai vincitori- sono andati e venuti con diverse fortune nel post programma e, ancora dopo quattordici anni, MasterChef resta un successo immarcescibile del palinsesto di Sky.

La formula negli anni è rimasta sempre fedele a sé stessa, con la personalità dei giudici e delle azzeccate scelte in fase di selezione dei partecipanti a mantenere alta l’attenzione del pubblico per quasi tre decadi, come evidenziano i dati più recenti con risultati che spesso superano quelli delle stagioni precedenti.

I numeri del successo di MasterChef

Una delle serate di maggior successo di quest’ultima stagione (per ora), è stata quella dedicata al maestro Gualtiero Marchesi, che ha registrato una media di 961 mila spettatori con uno share del 5%, segnando una crescita del 21% rispetto all’anno scorso e stabilendo uno dei primati stagionali.

Il trend di crescita è costante stagione per stagione: la tredicesima edizione ha registrato una media di 959 mila spettatori a serata, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedenti, e i primi episodi hanno regolarmente superato la soglia psicologica del milione di spettatori medi, raggiungendo punte di 1.056.000 contatti. Anche quando i dati si stabilizzano, come nel caso della sesta serata che ha registrato una media di 875 mila spettatori e il 4,4% di share, la permanenza del pubblico rimane elevata, attestandosi intorno al 70%.

Un elemento cruciale del successo di MasterChef Italia è la sua performance nel lungo periodo attraverso la Total Audience, il nuovo sistema di rilevamento ascolti che include anche la performance sulle piattaforme on demand.

I dati rilevati a sette giorni mostrano che il pubblico iniziale tende a più che raddoppiare, raggiungendo cifre che superano i 2,2 milioni di spettatori medi: un fenomeno che dimostra come lo show riesca a mantenere un forte interesse anche oltre la messa in onda lineare, restando perfettamente in linea o migliorando i risultati storici del format.

Oltre ai dati puramente televisivi, il programma continua a dominare anche il panorama dei social media. MasterChef Italia viene costantemente rilevato come lo show più commentato della giornata televisiva, con interazioni che variano tra le 120mila e le 148 mila nella rilevazione del giorno della messa in onda. Un’egemonia sostenuta anche a colpi di meme e imitazioni, ulteriori conferme dell’influenza ormai ubiqua della trasmissione, ormai vero fenomeno culturale pop.