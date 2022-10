MasterChef Polonia: prova in esterna a Livorno con lo chef Massimiliano Mascia

di Manuela 13 Ottobre 2022

Per un Antonio Lorenzon di MasterChef che si sposa, ecco che, invece, la prova in esterna dell’ultima puntata di MasterChef Polonia si è tenuta a Livorno, sotto l’egida dello chef Massimiliano Mascia, del ristorante due stelle Michelin San Domenico di Imola.

Durante un’intervista rilasciata a LivornoToday, lo chef ha spiegato che quando la produzione lo ha contattato, ha deciso di non tirarsi indietro: per lui è stata una bella soddisfazione essere scelto per partecipare al programma in qualità di ospite durante la prova in esterna. Durante la puntata Mascia ha fornito consigli su come cucinare un branzino, ha valutato i piatti dei concorrenti e ha lavorato accanto ai giudici Moran e Magda Gessler.

Lo chef ha sottolineato che questa richiesta di partecipazione a MasterChef Polonia lo ha reso felice: è contento che all’estero guardino con attenzione alla nostra cucina. Ritiene che sia interessante far scoprire i piatti e ciò che ci rende italiani tramite un programma come questo che ha un alto impatto mediatico.

Mascia ha poi rivelato i segreti per cucinare il branzino: lo chef ha spiegato che è un piatto solo apparentemente semplice, ma che per essere fatto bene, bisogna seguire precisi passaggi. Ovviamente bisogna usare tecniche diverse per cucinare il pesce e preparare le salse, oltre al fatto che gli aspiranti chef hanno dovuto dimostrare di essere capaci di sfilettare il pesce e di saperne gestire i tempi di cottura.

Mascia ha poi concluso l’intevista dichiarando di essere contenuto di aver conquistato due stelle Michelin e di essere riuscito a mantenerle grazie alla sua idea di cucina.