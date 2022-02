Matteo Salvini e Silvio Berlusconi al Crazy Pizza: “abbiamo parlato di Ucraina” (tra un urrà e l’altro)

di Valentina Dirindin 27 Febbraio 2022

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno cenato insieme in una serata speciale organizzata al Crazy Pizza, il nuovo locale di Flavio Briatore appena annunciato a Milano: una cena di lavoro, dicono loro, fermati all’uscita dai giornalisti. Nessuna conversazione sul futuro del centrodestra, si affrettano a dichiarare, semmai un summit sulla crisi in Ucraina. “Domani andrò a portare il mio sostegno al console ucraino”, ha detto infatti al Corriere TV Matteo Salvini uscendo dal ristorante. Motivo per cui era importante confrontarsi con l’amico nemico politico di sempre, Silvio Berlusconi, davanti a una pizza.

Peccato che i video postati sui social dagli altri presenti alla serata – e ripresi anche da Selvaggia Lucarelli sul suo profilo – raccontino di un clima un po’ più disteso di quello di una riunione sulla drammatica guerra che sta preoccupando l’Europa: pizze volanti, nello stile della catena di locali di Flavio Briatore e, per l’amico imprenditore, un brindisi e un “hip hip urrà” capitanato dall’ex leader di Forza Italia, che non ha perso il suo smalto da trascinatore di folle, nonostante l’età.

Nulla di male, ci mancherebbe. Nessuno vieta a Salvini, a Berlusconi o a chiunque altro di mangiarsi una pizza in buona compagnia. Proprio per questo non c’è alcun bisogno di far passare una cena fuori per una riunione di lavoro sul tema più scottante del momento.