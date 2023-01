Mauro Colagreco apre tre ristoranti a Londra in una nuova food hall di lusso

Mauro Colagreco ha deciso di aprire ben tre ristoranti a Londra, in una nuova food hall di lusso che sorge al posto dell'ex Old War Office.

di Manuela Chimera 7 Gennaio 2023

Buone notizie dalla capitale della Gran Bretagna: Mauro Colagreco ha deciso di aprire proprio a Londra ben tre nuovi ristoranti. E lo farà in quella che sarà una nuova food hall di lusso che sorgerà negli spazi di quella che era l’Old War Office di Whitehall.

Cosa si sa dei nuovi ristoranti londinesi di Mauro Colagreco?

Mauro Colagreco non ha bisogno di presentazioni: chef argentino (con famiglia di origini italiane, più precisamente di Giardiagrele di cui lo chef ha la cittadinanza onoraria), è il fondatore del ristorante Mirazur di Mentone, attualmente tre stelle Michelin (in realtà ha tre stelle Michelin per il ristorante Mirazur di Mentone e quest’anno è arrivata anche la stella per il ristorante Ceto, quello che sorge all’interno della The Maybourne Riviera a Roquebrune-Cap-Martin, sempre in Francia). e più volte inserito nella lista dei Migliori ristoranti del mondo (nel 2019 era al primo posto). Inoltre è stato anche il primo chef non francese a ricevere tre stelle Michelin in Francia.

Comunque sia, sarà proprio Mauro Colagreco ad inaugurare tre ristoranti nuovi di zecca nell’Old War Office di Londra. L’edificio verrà trasformato in un hotel di lusso e food court: dopo essere stato ribattezzato OWO, ecco che dovrebbe aprire i battenti già durante la primavera del 2023.

Alla base del progetto c’è la catena alberghiera Raffles: pare che l’edificio di interesse storico e culturale ospiterà ben nove ristoranti e tre bar. Come hotel vero e proprio, ci saranno a disposizione 120 stanze e 85 residence privati (visto che si parla di hotel di lusso, supponiamo che i prezzi non saranno proprio accessibilissimi a tutti).

Il vecchio Old Office War di Londra era stato venduto nel 2016 per un totale di 350 milioni di sterline. Se la cifra vi sembra un tantino alta, ricordatevi che in queste stanze Winston Churchill in persona diresse e orchestrò alcuni dei momenti più importanti della Seconda Guerra Mondiale.

Solo che adesso, in queste sale, non si parlerà più di guerra, bensì di cibo. Tre dei nuovi ristoranti di questa food hall di lusso saranno guidati proprio da Mauro Colagreco, ma ancora non si sa molto sulle location e sul menu, bisognerà attendere un pochino prima che trapeli qualcosa.

Sempre nella stessa food hall troverà spazio anche un altro ristorante, più precisamente il Paper Moon: si tratta di una catena di ristoranti italiani gestiti da marito e moglie sin dal 1977, attualmente con sei ristoranti attivi in tutto il mondo (fra cui anche location come Hong Kong e Doha). Per quanto riguarda gli altri punti di ristorazione, ancora non sono stati aggiudicati, ma è verosimile che verranno occupati da altri brand di altissimo livello.