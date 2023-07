Max Casacci annuncia Mixology, brano creato con i suoni di un cocktail bar

di Manuela Chimera 22 Luglio 2023

Max Casacci dei Subsonica ha annunciato sui social il lancio di un nuovo brano assai particolare: si chiama Mixology ed è stato tutto realizzato utilizzando i tipici suoni di un cocktail bar. Il brano rappresenta il nuovo singolo che è stato estratto dall’album Urban Groovescapes (Earthphonia II), realizzato con 42Records, LibellulaMusic e Kashmir Music.

Mixology, un brano tutto dedicato ai cocktail bar

Max Casacci ha spiegato che Mixology nasce come brano tutto dedicato alla “divina arte della mixologia e ai suoi sacerdoti”, cioè quei bar tender che, grazie lle loro capacità, sono talvolta capaci di curare le ferite del nostro spirito usando un altro “spirito”.

Ma come gli è venuta in mente l’idea di creare un brano partendo dai suoi di un cocktail bar? Max Casacci ha rivelato che durante una serata al Barz8, mentre si trovava da solo al bancone in quel locale a lui così famigliare, ha deciso di provare a scomporre rumori e suoni del cocktail bar e trasformarli così in elementi ritmici e melodici.

E ci è riuscito: il suono dello sportello del frigo è diventato quello di una cassa, il rumore del ghiaccio svuotato nel lavandino metallico è diventato un suono rullante e via dicendo, con anche il suono tratto dal ritmo dello shaker, dei rubinetti aperti e chiusi in maniera ritmica…

Invece, le parti melodiche sono derivate dal tintinnio dei vetri e degli oggetti metallici, aggiungendoci poi le note dei tappi di sughero stappati.

Da qui ha poi chiesto il permesso ai gestori del locale di poter portare con sé microfoni e registratori durante il giorno, in modo da poter catturare tutti quei suoni. Fra registrazione, composizione e mixaggio ci sono voluti circa tre mesi e mezzo di lavoro, tuttavia ne è valsa la pena.

Per realizzare il mastering finale, poi, ha deciso di spedire il tutto a Berlino all’engineer Ugo Basile, che di solito lavora con sonorità dal club techno: in questo modo è riuscito a garantire il massimo della rase per quanto riguarda il dancefloor.

Ed ecco che era così nato il brano Mixology, un brano che si può ballare sentendosi parte integrante del mondo della mixology. Max Casacci ha poi ringraziato Salvatore Romano e tutto lo staff del Barz8 di Torino. Se volete provare ad ascoltare il brano, lo trovate su tutti i principali servizi musicali, fra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e iTunes Store. E potete trovare il video ufficiale anche su YouTube:

Sarei ora curiosa di scoprire come potrebbe venire un brano del genere, ma realizzato partendo dai suoni di una cucina di un’osteria di paese.

