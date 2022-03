Mazzancolle tropicali congelate Vannamei Shrimp di Shirakiku: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirato dal commercio lotto delle Mazzancolle tropicali congelate Vannamei Shrimp di Shirakiku per rischio microbiologico.

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto delle Mazzancolle tropicali congelate Vannamei Shrimp di Shirakiku a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di qualche giorno fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 3 marzo 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mazzancolle tropicali congelate – Sushi Ebi 4L (8,6-9 cm) 30p 20x200g, mentre il marchio del prodotto è Shirakiku Brand e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è NTC Wismettac Europe B.V. Nell’avviso non è riportato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Vietnam Clean Seafood Corporation. Nella voce relativa alla sede dello stabilimento vi è la dicitura “Vietnam, EU Approval number: DL707”.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è VN032II273, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 ottobre 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi,

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: nel lotto sopra indicata è stata riscontrata la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze viene specificato di non consumare questo numero di lotto, nonché di bloccarlo e identificarlo come non vendibile. Viene poi ricordato ai commercianti di attivare la procedura di richiamo dal mercato.

