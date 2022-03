McDonald’s: a Milano Ghali promuove il nuovo triplo cheeseburger in edizione limitata

A Milano il rapper Ghali promuove il nuovo triplo cheeseburger in edizione limitata di McDonald's, dedicandosi anche a un contest di arte NTF.

di Manuela 11 Marzo 2022

Il McDonald’s di Milano Rogoredo ha ospitato un evento durante il quale il rapper Ghali, testimonial della catena di fast food, ha presentato il nuovo triplo cheeseburger in edizione limitata. Ma non solo: ha anche partecipato a un contest di arte NFT.

L’anno scorso un McDonald’s di Milano aveva già ospitato un concerto a sorpresa di Ghali. Adesso, invece, il ristorante di Rogoredo, ha voluto pubblicizzare questo nuovo panino, sempre grazie alla presenza di Ghali. Se siete interessati ad assaggiarlo, avrete tempo, però, solamente fino al 5 aprile: infatti è una limited edition.

Questo triplo cheeseburger è nato per festeggiare l’anniversario del doppio cheeseburger. Così Ghali ha lanciato l’hamburger, ma non solo.

Insieme agli artisti Daniele Tozzi, Simona Gianoli e Nico189, ha partecipato anche a un contest di arte NFT a tema, realizzando dei disegni digitali che raffigurano, ovviamente, il nuovo triplo cheeseburger.

Raffaele Daloiso, CMO di McDonald’s Italia, ha spiegato che questa è la risposta italiana all’approdo di McDonald’s nel Metaverso negli Stati Uniti.

Per la prima volta in assoluto, infatti, McDonald’s Italia entra nel settore degli NFT e lo fa proprio in concomitanza col lancio del nuovo panino, con annesso un concorso a premi NFT riservato solamente ai consumatori italiani.