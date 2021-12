McDonald’s alle Terme di Caracalla a Roma, presentato nuovo ricorso

di Luca Venturino 2 Dicembre 2021

McDonald’s non molla l’osso, o meglio, il lotto, e presenta un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per poter realizzare un ristorante di circa 500 metri quadrati (con annessi parcheggi) nell’area del vivaio Eurogarden, a pochi passi dalle Terme di Caracalla.

Si riapre dunque la partita, con l’ultimo tempo di gioco che risale ormai a maggio 2020, anche a dire il vero pare che anche questa volta il risultato non cambierà a favore del colosso del fast food. Il Municipio I, infatti, già in principio aveva assunto una linea dura sollevando il tema delle autorizzazioni rilasciate poi ritirate, in autotutela, direttamente dal Mibac. E oggi come allora l’idea di McDonald’s non incontra il favore del Municipio: “Oggi ho appreso la notizia del ricorso”, ha commentato l’Assessore municipale all’Ambiente Stefano Marin. “Ma ora più che mai resto convinto della necessità di mantenere il vincolo ed impedire l’apertura dell’ennesima attività di food. Parliamo di una zona che per storicità e qualità va attenzionata e preservata mantenendo intatte le attuali caratteristiche storiche e ambientali”.