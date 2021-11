McDonald’s apre un nuovo locale a Bari, è il settimo in città

McDonald's sta per aprire un nuovo ristorante a Bari, il settimo in città. Proprio la stessa città che vanta la miglior Store Manager.

di Marco Locatelli 26 Novembre 2021

McDonald’s continua a puntare su Bari con l’apertura del suo settimo ristorante in città, senza considerare i due punti vendita presenti anche in aeroporto e a Casamassima. E la ricerca di personale è già stata avviata.

Il colosso del fast food sta infatti cercando 40 giovani per il suo nuovo locale barese. Il nuovo McDonald’s di Bari dovrebbe prendere posto in via Giulio Petroni, allo svincolo della tangenziale e che strizza quindi l’occhio alla clientela in auto.

Al momento la notizia è solo ufficiosa, confermata solamente dalla ricerca di personale. Saranno necessari prima dei lavori di riqualificazione dell’immobile che ospiterà i locali del McDonald’s.

Restando in tema McDonald’s e Italia, è di pochi giorni fa la notizia secondo la quale il miglior Store Manager di un ristorante McDonald’s al mondo è una italiana: Alessandra Marino, Direttrice proprio di un locale di Bari. Si tratta di un riconoscimento che, a livello globale, solamente l’1% degli Store Manager può vantare, e le verrà consegnato il prossimo aprile durante la McDonald’s Worldwide Convention in Florida.