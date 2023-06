McDonald’s bangs, o frangia “a M”: la moda dell’estate si ispira agli archi dorati

di Luca Venturino 13 Giugno 2023

La moda dell’estate passa nel segno del fast food – e no, con questo non intendiamo necessariamente la collezione di streetwear di recente lanciata da KFC. Insomma, guardatevi intorno: frange lunghe, voluminose, vaporose e soprattutto a forma di M – e non una M qualsiasi, badate bene, ma quella degli archi dorati simbolo e sinonimo di McDonald’s. Una vecchia conoscenza, in altre parole: la cosiddetta McDonald’s bangs – o, più semplicemente, la “frangia alla McDonald’s – era già ampiamente popolare negli anni ’90 soprattutto tra gli uomini, come Leonardo Di Caprio e David Beckham, e ora sta facendo il suo ritorno in grande stile.

McDonald’s bangs: la frangia ispirata agli archi dorati che sta spopolando sui social

Se una trentina di anni fa la moda passava per giornali, film, serie tv e pubblicità, ora non può permettersi di prescindere dalla enorme – e talvolta caotica – vetrina dei social media. Ragazze e ragazzi di ogni età hanno preso a pubblicare tutorial e altri video su TikTok e altre piattaforme in cui spiegano come ottenere o mettere in ordine la propria frangia alla McDonald’s, donando alla capigliatura una risonanza virale.

D’altronde, a differenza di altri trend modaioli, acconciare i propri capelli secondo la McDonald’s bangs non è affatto difficile: pensate a un piccolo ma morbido sipario aperto sulla vostra fronte – un sipario a forma di M, beninteso – e il gioco è fatto. “L”iconica M di McDonald’s ha ispirato un tipo di frangia molto lunga, sfilata e con il dettaglio chiave del volume alla radice, che crea la particolare forma ad archi” ha spiegato a tal proposito Matteo Orlando, hairstylist del salone Mastromauro Hair & Beauty di Milano, in un commento rilasciato ai colleghi di Vanity Fair.

“L’effetto di questa frangia è un hair look sensuale dal mood anni ’70” ha continuato “che fa pensare in tutto e per tutto all’intramontabile acconciatura vaporosa di Farrah Fawcett e alla sua frangia aperta e voluminosa. Di fatto è una frangia che, al pari della classica curtain bangs, resta aperta sulla fronte, come un sipario. In questo caso, però, la curvatura della frangia dev’essere accentuata”.

Ok, le norme operative ci siamo – un bell’arco dorato – o bruno, o nero, o rosso – aperto in fronte. Altri consigli? “In estate lasciate asciugare all’aria la vostra McDonald’s bangs, ricordando di applicare su capelli umidi un prodotto di styling anti crespo e anti umidità” continua Orlando. “Con le mani lavorate la frangia alle radici, creando la giusta bombatura, ma ricordando che la resa finale dovrà essere super naturale e casual”.