KFC lancia la sua prima collezione di streetwear

di Luca Venturino 9 Maggio 2023

C’è un legame tra il mondo del fast food e quello della moda che a noi, semplici profani golosi, sfugge. Vogliamo dire – appena una manciata di mesi fa McDonald’s si era resa protagonista del lancio di una collezione di alta moda; e abbiamo già avuto modo di parlare del curioso mercato online delle uniformi usate. Ora è il turno di KFC di unirsi alla mischia grazie al lancio di una collezione streetwear che comprende più di 20 articoli, tra cui t shirt, giacche, cappelli e marsupi; con la stessa azienda che ha raccomandato ai propri clienti di “agire in fretta” per acquistare i capi a cui sono interessati in modo da evitare la delusione dell’esaurimento scorte.

KFC e streetwear: prezzi e dettagli

I prezzi vanno da 20 dollari per un paio di calcini a 75 dollari per una felpa con cappuccio – decorata, naturalmente, con il logo di KFC. Un po’ troppo salati, dite? Beh, ma è per una buona causa: tutti i proventi della linea di streetwear saranno infatti devoluti in beneficienza. Prima che vi lasciate prendere dall’entusiasmo e cominciate a immaginarvi mentre vi presentate a un appuntamento con una t shirt di un brand di fast food, ci tocca fare i guastafeste e farvi notare che la linea è stata lanciata solamente in Australia, anche se i singoli prodotti sono acquistabili direttamente dal sito ufficiale di KFC.

LEGGI ANCHE Fast food: quanto vale il mercato online delle uniformi usate dei dipendenti

Insomma, se volete a tutti i costi i calzini di KFC vi toccherà anche organizzare un bel viaggio. Per sponsorizzare il lancio, il colosso del fast food ha organizzato una vera e propria sfilata di moda in cui i modelli hanno indossato i capi della linea: “Siamo così entusiasti di mettere KFC sulla passerella prima della Sydney Fashion Week e ancora più entusiasti di rispondere alla chiamata dei nostri fan per portare questa gamma iconica di merchandising in Australia” ha commentato a tal proposito Sally Spriggs, CMO di KFC Australia.

LEGGI ANCHE KFC Cina sostituisce i giochini per bambini in regalo con giochini per cani, tanto nessuno fa più figli

Come brevemente accennato qualche riga fa, i profitti ricavate dalle vendite saranno devolute al sostegno della salute mentale dei giovani australiani attraverso la KFC Youth Foundation e i suoi partner di beneficenza The Black Dog Institute, ReachOut Australia e Whitelion.

Curiosi di dare un’occhiata alla prima collezione di streetwear firmata KFC? Potete dare un’occhiata (e naturalmente acquistare) alle magliette, felpe, giacche e tutto il resto direttamente dal sito del colosso del fast food. La regola a cui abbiamo anticipato in apertura di articolo, tuttavia, rimane: le scorte sono limitate, quindi meglio prendere in fretta la propria decisione!