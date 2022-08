McDonald’s, Burger King e Domino’s Pizza diventano 100% vegetariani nei luoghi di culto in India

di Manuela 23 Agosto 2022

Singolare iniziativa da parte di alcune grosse catene di fast food: McDonald’s, Burger King e Domino’s (ma solo per citarne alcune perché ci sarebbero anche Subway, Burger Singh e ChaiPoint nell’elenco) hanno deciso di diventare vegetariane al 100% nei luoghi di culto in India.

In India, come fra l’altro in altri luoghi di culto sparsi in tutto il mondo, non è raro trovare vicino alle principali mete di pellegrinaggio i locali di McDonald’s, Burger King, Domino’s Pizza e via dicendo: lo spirito deve essere nutrito, ma anche il corpo vuole la sua parte. Tuttavia la novità è che queste grandi catene hanno deciso di rispettare ulteriormente le restrizioni religiose in vigore in India, soprattutto in prossimità di questi luoghi di culto.

Il primo locale a seguire questa strada è stato il Burger King di Katra, città dove si trova il tempio Vaishno Devi. Il CEO Rajeev Karman ha spiegato che il locale di Burger King nella città dove sorge questo tempio è il primo al mondo con un menu vegetariano al 100%, con tanto di cipolla e aglio offerti come condimenti gratuiti.

Anche McDonald’s è sulla stessa linea di pensiero: ristoranti McDonald’s completamente vegetariani sono già presenti vicino al Golden Temple ad Amritsar e a Kurukshetra, mentre l’intenzione è di far diventare vegetariani anche i locali di Ayodhya, Kamakhya Temple e Katra entro i prossimi mesi.

Il fatto è che i siti di pellegrinaggio offrono alle grandi catene un mercato pronto e praticamente privo di concorrenti. Tutto sta adesso nell’accontentare i fedeli rispettando la loro fede religiosa anche quando si tratta di precetti che interessano l’alimentazione.