Burger King testa un nuovo sandwich Impossible al pollo vegetale

Burger King ha deciso di percorrere imperterrito la strada della carne non carne: adesso testa un nuovo sandwich Impossibile con pollo vegetale.

di Manuela 23 Agosto 2022

Se da una parte McDonald’s ha appena finito i test in merito ai suoi panini vegani (test abbastanza fallimentari visto che, a quanto pare, li ordinano in pochi), ecco che invece Burger King continua ad avanzare imperterrito lungo la strada della carne non carne. Questa volta, infatti, ha deciso di testare un nuovo sandwich Impossibile, al pollo vegetale però.

Il test prenderà l’avvio a Cincinnati, nell’Ohio. Qui i clienti potranno assaggiare il sandwich di pollo non pollo, quello noto come Impossibile Original Chic’n Sandwich, ma solo per un periodo di tempo limitato.

In realtà era solo questione di tempo prima che arrivasse anche il pollo vegetale: nel 2019 Burger King e Impossibile Foods avevano lanciato gli Impossibile Whopper con le loro polpette di carne non carne su base vegetale, mentre nel 2021 erano arrivati gli Impossibile Nuggets, sempre senza carne.

E adesso tocca al panino col pollo finto. Il prezzo varierà dai 4.69 dollari ai 6.59, dipenderà dalla zona. Il nome deriva dal classico panino al pollo vero disponibile da anni nei locali di Burger King, l’Original Chicken Sandwich.

Ma di cosa sarà fatto questo panino al pollo non pollo? Come al solito avremo un tortino su base vegetale che tenta di imitare la carne vera, condito con lattuga e maionese, il tutto racchiuso in due fette di pane con sesamo tostato.