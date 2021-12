McDonald’s chiama tre Boeing per risolvere il problema delle patatine in Giappone

Pare che McDonald's abbia noleggiato tre Boeing 747 per risolvere la penuria di patatine fritte in Giappone.

di Luca Venturino 30 Dicembre 2021

Una settimana fa circa vi raccontammo della scelta (obbligata, chiaramente) di McDonald’s di togliere dal commercio le porzioni grandi e medie di patatine fritte in Giappone. La causa era da ricercare in alcuni problemi nella catena di approvvigionamenti, che si appoggiava al porto di Vancouver, Canada, ma ora il colosso del fast food ha trovato una soluzione alternativa: noleggiare tre Boeing 747.

Ok, a essere precisi è stato Flexport, un servizio di spedizioni americano ad aver provvisto al noleggio, tanto che lo stesso McDonald’s non ha confermato (né negato!) l’uso degli immensi aerei in questione, ma fatto sta che un portavoce dell’azienda ha confermato che, in Giappone, la vendita delle porzioni maggiorate di patatine fritte riprenderà dal 31 di dicembre. Miracolo di Natale? Forse, anche se chiaramente gli indizi fanno pensare che gli aerei noleggiati siano stati usati per trasportare nella Terra del Sol Levante le patate mancanti.