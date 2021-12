McDonald’s: in Giappone mancano le patate, ridotte le porzioni di patatine

Per far fronte a una crisi di approvvigionamento di patate in Giappone, McDonald's ha deciso di ridurre le porzioni di patatine fritte.

di Luca Venturino 22 Dicembre 2021

La crisi alla catena di approvvigionamenti arriva ovunque, e coinvolge anche il colosso del fast food McDonald’s: nei suoi locali in Giappone, infatti, ha smesso di vendere le porzioni medie e grandi di patatine fritte perché, molto semplicemente, non ce ne sono abbastanza per tutti.

A dichiararlo è la stessa azienda, che per l’appunto ha spiegato di stare riscontrando ritardi nelle spedizioni di patate utilizzate per produrre le iconiche french fries: normalmente queste vengono importante da un porto nei pressi di Vancouver, in Canada, ma per tentare di scavalcare il problema il brand ha deciso di affidarsi ai voli cargo. Non temete, tuttavia: il ‘blocco’ alle vendite delle porzioni più abbondanti non è assolutamente definitivo, e durerà dalla vigilia di Natale al 30 dicembre. E se invece fosse una grande manovra per invitare i clienti a una dieta più attenta alle calorie? Dopotutto, con l’introduzione in Cina delle cyclette nei ristoranti, non ci sarebbe da stupirsi.