McDonald’s Cina lancia lo “Spicy Sundae”, il gelato al peperoncino

Evidentemente, McDonald’s ha deciso di tentarle tutte per stupire il pubblico cinese e, dopo l’hamburger di carne in scatola con Oreo sbriciolati, ora lancia lo Spicy Sundae, il gelato al gusto peperoncino.

McDonald’s non è nuova alle iniziative “limited edition”, che variano di paese in paese, a seconda dei gusti della popolazione di riferimento e della necessità di promuoversi. Ma difficilmente abbiamo visto così tante creazioni bizzarre in un lasso di tempo così ridotto come sta accadendo nei fast food cinesi della catena.

Neanche un mese fa, McDonald’s in Cina ha lanciato un nuovo panino, farcito con una fetta di carne in scatola e condito con una pioggia di biscotti Oreo sbriciolati.

Ora invece arriva lo Spicy Chilli Oil Sundae, contenuto in un menu “creativo” riservato ai membri del programma fedeltà di McDonald’s. Il gelato limited edition, per loro, sarà gratuito, e si potrà ritirare utilizzando un coupon solo nella giornata di oggi.

Ufficialmente chiamato “Youpo Lazi Sundae”, il gelato trae ispirazione dagli amati spaghetti di youpo piccanti e spessi della provincia di Shaanxi.

La classica tazza di morbido gelato alla vaniglia che tutti conosciamo viene in questo caso condita generosamente non con il solito topping, ma con un olio al peperoncino completo di pezzetti di peperone, cipolla, aglio e condimenti vari.

Lo Spicy Chilli Oil Sundae è solo la prima offerta tratta dal menu “creativo” dedicato agli abbonati di McDonald’s, quindi è probabile che arrivino altre bizzarre novità.

