McDonald’s: cliente ritira il suo McMuffin, ma nel sacchetto trova 5mila dollari

di Manuela Chimera 24 Gennaio 2023

Questa storia arriva dagli Stati Uniti, più precisamente dal McDonald’s di Streator, nell’Illinois. Qui un cliente si è recato al drive thru e ha ordinate un McMuffin per colazione. Solo che quando ha aperto il sacchetto dell’ordine, si è trovato di fronte a qualcosa di inaspettato: 5mila dollari in contanti. Il ragazzo ha così deciso di riportarli indietro nel locale, dove è stato ringraziato dallo staff.

McDonald’s: ordini un McMuffin e ti ritrovi con 5mila dollari

Il nome del ragazzo in questione è Josiah Vargas: ha documentato tutta la vicenda, dal ritrovamento fino alla restituzione dei soldi, tramite un video su TikTok. Vargas ha spiegato di essersi recato al drive thru per ordinare la colazione. Come di consueto, gli viene consegnato il sacchetto che, in teoria, doveva contenere il suo McMuffin.

Solo che, appena allontanatosi di poco dal locale, ha controllato l’interno del sacchetto e si è trovato di fronte, oltre al McMuffin, anche a 5mila dollari in contanti. I soldi, come si vede nel video, erano contenuti in diversi sacchetti di plastica trasparente.

Nel video Vargas ammette che gli sarebbe piaciuto tanto tenersi i soldi, ma che li avrebbe comunque restituiti perché immaginava di essere una brava persona. Solo che, come chiunque di noi, si è chiesto perché fosse stato messo in una situazione del genere.

Così, sempre filmandosi, ma in maniera discreta (si vedono solo le scarpe e la borsa in pratica), ecco che Vargas ha fatto dietrofront ed è entrato nel McDonald’s. Qui si è avvicinato ai dipendenti che presidiavano la cassa e, scherzosamente, ha chiesto loro se stessero per caso “riciclando” del denaro.

Nel video si sentono svariati dipendenti esclamare “Oh my God”, con anche qualcuno che afferma che avrebbe voluto abbracciarlo. Vargas ha spiegato che diversi dipendenti lo hanno ringraziato profusamente, qualcuno anche con le lacrime agli occhi per il bel gesto.

Bel gesto, che, comunque ha avuto la sua ricompensa. Prima i dipendenti gli hanno garantito che avrebbe potuto mangiare gratuitamente da loro per un mese.

Poi, non paghi, mentre stava per andare via, lo hanno richiamato indietro e gli hanno dato 200 dollari, per ringraziarlo di tutto. A volte fare del bene, paga. Vargas ha comunque ottenuto un mese di pasti gratis da McDonald’s e anche 200 euro di ricompensa per la restituzione dei soldi. Non male.

Ecco il video di TikTok dove il cliente si rende conto dell’accaduto e restituisce i soldi al McDonald’s: