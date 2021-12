McDonald’s di Tolentino chiuso per 5 giorni: non chiedeva il green pass ai clienti

Il McDonald's di Tolentino, nelle Marche, è stato chiuso per 5 giorni: non chiedeva il green pass ai clienti.

di Manuela 31 Dicembre 2021

A Tolentino, nelle Marche, i Carabinieri di Caldarola hanno chiuso il McDonald’s locale per cinque giorni: a seguito di controlli, infatti, hanno appurato che non chiedeva il green pass ai clienti.

Durante le normali procedure di controllo delle nome anti Covid-19, con particolare riferimento al green pass, ecco che i Carabinieri hanno notato che dentro al McDonald’s i dipendenti non controllavano il green pass dei clienti. In aggiunta, mancava la linea di distanziamento vicino al bancone degli ordini e non c’era il registro per la misurazione della temperatura del personale.

Alla luce di tali fatti, i Carabinieri hanno comminato una multa di 280 euro e disposto la chiusura per cinque giorni.

Sempre durante i controlli, anche il bar Le Grazie ha subito lo stesso destino. Grazie ai Carabinieri, di cui uno in borghese, si è potuto scoprire che nel bar non veniva controllato il green pass rafforzato, non c’era il gel igienizzante vicino alla cassa, mancava il cartello con il numero massimo di persone che potevano accedere al locale, non c’era il registro di rilevazione della temperatura dei dipendenti e i dipendenti stessi non indossavano la mascherina.

In questo caso, oltre alla chiusura per cinque giorni, è stata anche disposta una multa di 840 euro.