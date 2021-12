Super Green Pass al via in tutta Italia: le nuove regole

di Luca Venturino 6 Dicembre 2021

A meno che non abbiate passato le ultime settimane sotto una roccia saprete che da oggi, lunedì 6 dicembre, entrano in vigore le nuove regole anti-Covid che portano con sé l’introduzione del tanto chiacchierato Super Green Pass. Le norme in questione resteranno attive fino a sabato 15 gennaio, e per l’occasione il governo ha pensato di pubblicare una piccola tabella da dieci pagine e tredici sezioni per aiutarci a comprendere al meglio le novità. Diamoci uno sguardo.