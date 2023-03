McDonald’s: dimagrire mangiando solo al fast food? Ci sta provando un americano

di Manuela Chimera 7 Marzo 2023

Non si può dire che Kevin Maginnis non sia un uomo ottimista. L’uomo, un abitante di 56 di Nashville, negli Stati Uniti, ha deciso di provare a mangiare solo da McDonald’s per 100 giorni: a detta sua, in questo modo potrebbe dimagrire e migliorare la salute del suo cuore. Insomma, l’esatto opposto di quello che medici e scienziati ci stanno dicendo da sempre. Non ci chiediamo se riuscirà nell’intento, quello che ci chiediamo è se riuscirà a sopravvivere a 100 giorni di solo fast food.

Da quando mangiare da McDonald’s fa dimagrire?

Kevin ha parlato del suo piano per perdere peso e per migliorare la salute tramite un video pubblicato su TikTok. Da febbraio, data della pubblicazione del video, ha ottenuto circa 2 milioni di visualizzazioni.

Nel video Kevin spiega che era arrivato a pesare troppo: 107 kg era qualcosa di inaccettabile per lui. Per questo motivo aveva deciso di tentare con una dieta tutta sua: mangiare tre pasti al giorno da McDonald’s per 100 giorni, ma consumando solo metà della porzione.

Un’altra regola della sua dieta è che tutto ciò che non riesce a finire durante un pasto, la mangerà poi in un pasto successivo, senza buttare via nulla. Anche sostenibile, dunque! Terza regola: durante i pasti berrà solamente acqua e nessun tipo di soda.

Kevin ha spiegato che scegliere McDonald’s per una dieta può sembrare qualcosa di strano. Anzi: sa che molte persone lo ritengono un folle, ma lui andrà avanti per la sua strada. Il suo scopo è dimostrare alla gente che il problema non è tanto quello che si mangia, ma quanto si mangia.

Durante il Tucker Carlson Tonight, Kevin ha rivelato altri retroscena della sua singolare dieta. Prima di andare a mangiare o prima di consumare qualsiasi cibo, aspetta sempre di sentire i morsi della fame.

Ovviamente alcuni Tiktoker non hanno potuto fare a meno di sottolineare i parallelismi fra questa storia e il documentari del 2004 Super Size Me, quello del regista Morgan Spurlock: qui erano stati esaminati gli effetti fisici e mentali negativi di una dieta basata per un mese solamente su prodotti di McDonald’s.

Kevin sta adesso documentando la sua esperienza su TikTok: secondo lui sono già visibili i primi effetti della dieta. Nel video pubblicato durante il 14esimo giorno della dieta, infatti, sostiene di avere perso già 7 kg. Secondo le sue previsioni, è possibile che arrivi a perdere più di una ventina di kg.

Ok, tutto molto bello, ma le analisi del sangue cosa dicono?