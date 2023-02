McDonald’s aumenta ancora i prezzi: colpiti cinque prodotti

di Luca Venturino 16 Febbraio 2023

Nemmeno quelle che storicamente si sono distinte come roccaforti del risparmio sembrano al sicuro dal lungo braccio dei rincari ai prezzi. Ci stiamo naturalmente riferendo a McDonald’s, diventato negli anni il sinonimo perfetto del pasto a buon mercato, ma che recentemente ha dovuto arrendersi alle pressioni inflazionistiche e agli aumenti dei costi di gestione – ossia, tanto per intenderci, i costi delle bollette della luce e del gas – introducendo nuovi rincari ad almeno cinque nuovi prodotti. La parola chiave, in questo caso, è “nuovi”: non è la prima volta, considerando i tempi recenti, che il colosso del fast food ha ritoccato il proprio listino: pensiamo a quanto accaduto la scorsa estate, quando ha alzato il prezzo del suo iconico cheeseburger per la prima volta in 14 anni, o ai numerosi rincari che hanno colpito i clienti nipponici.

Bene gli aumenti di prezzo, ma gli affari come vanno?

Bene, in realtà – benissimo, a dirla tutta. Nonostante i rincari a cui abbiamo appena accennato – che, come potrete ovviamente immaginare, non sono che una parte sul totale – gli affari di McDonald’s vanno a gonfie vele, con le vendite che fanno registrare una crescita del 10%. Il motivo, in realtà, è piuttosto semplice: in un mondo in cui tutto – prodotti alimentari in primis – sta diventando più caro i consumatori sono naturalmente spinti ad adottare nuove strategie di risparmio, e Big Mac e Happy Meal continuano, nonostante gli aumenti, a essere tutto sommato abbordabili.

“Tuttavia, come molte aziende, l’impatto dell’aumento dei costi alimentari ed energetici continua a colpire la nostra azienda e i nostri affiliati” commentano gli archi dorati. Un modo gentile per dire che sì, stanno arrivando altri rincari. Di seguito i prodotti interessati nel contesto del Regno Unito:

Mayo Chicken da 99p a £ 1,19

Bacon Mayo Chicken da £ 1,59 a £ 1,79

Bacon Double Cheeseburger da £ 2,49 a £ 2,69

Triplo cheeseburger da £ 2,69 a £ 2,89

Bevanda gassata media da £ 1,39 a £ 1,49

Si tratta fondamentalmente di “piccoli” ritocchi – una decina di centesimi di qua, una ventina di là – ma che, se rapportati al costo finale dei prodotti in questione, costituiscono una percentuale decisamente notevole del prezzo.

L’aumento dei prezzi in quel d’Oltremanica, avvisa la BBC, è entrato in vigore nella giornata di ieri, mercoledì 15 febbraio: le aspettative sono che, nonostante si tratti – come appena dimostrato – di rincari relativamente notevoli, i consumatori continueranno a sfilare in grandi numeri all’ombra degli archi dorati. La questione, d’altronde, ve l’abbiamo già accennata: con il caro vita che continua a stritolare il potere d’acquisto dei cittadini, sempre più persone si rivolgono alle opzioni più economiche – fast food compresi.