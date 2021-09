di Manuela 6 Settembre 2021

Qualche giorno fa aveva destato scalpore la notizia che McDonald’s stesse assumendo 14enni a causa della carenza di personale. Ebbene, trattasi di pratica normale negli Stati Uniti, ma regolamentata da leggi ben precise: ci sono, infatti, alcuni lavori vietati ai dipendenti di 14 anni assunti nei fast food come quelli di McDonald’s o Burger King.

In generale negli USA ci sono leggi che regolano il lavoro dei minorenni differenti a secondo dello stato, ma comunque sia il Dipartimento del Lavoro ha fissato come età minima per i lavori non agricoli quella di 14 anni. Tuttavia è andando a leggere il Fair Labor and Standards Act (FLSA) che si capisce meglio quali siano le regole per i dipendenti minorenni.

L’FLSA stabilische i dipendenti di età compresa fra i 14 e 15 anni possono lavorare in ristoranti e altre attività di servizio rapido solamente durante le ore non scolastiche, per un massimo di 3 ore durante i giorni di scuola e per un totale di 18 ore durante tutta la settimana scolastica (limite che sale a 40 ore durante le settimane non scolastiche). Tale limite di ore non viene più imposto dall’FLSA quando il dipendente raggiunge i 16 anni.

Ma non è finita qui: questi giovanissimi lavoratori non è che possano fare di tutto nei ristoranti. Possono, infatti, svolgere solamente determinati lavori:

possono lavorare alla cassa

possono lavorare ai tavoli

concesso loro di pulire i pavimenti

possono cucinare e svolgere lavori di preparazione

possono usare strumenti come la lavastoviglie, il frullatore o il macinacaffè

Tuttavia i lavoratori minorenni di 14-15 anni non possono assolutamente:

partecipare ai processi di cottura (ivi incluso mescolare gli ingredienti)

togliere il cibo dal forno

non possono accedere a congelatori o refrigeratori di carne (anche se possono usarli velocemente quando necessario)

Per la fascia 16-17 anni, c’è maggior flessibilità nel tipo di lavori che possono svolgere, anche de la FLSA proibisce comunque loro di svolgere qualsiasi lavoro considerato pericoloso:

vietato utilizzare macchine per la lavorazione della carne

vietato usare macchina da forno e miscelatori

è anche vietato usare macchine per la preparazione dei biscotti

vietato l’uso di imballatrici, compattatori e veicoli a motore

Non ci sono, invece, limiti al numero di ore che possono svolgere i ragazzi di 16-17 anni.

Le aziende che violano tali disposizioni potrebbero essere sanzionate con multe fino a 11mila dollari per ogni singola violazione, arrivando anche a 50mila dollari in caso di incidenti che provochino gravi lesioni o morte del minorenne. Se tali violazioni sono intenzionali o ripetute, ecco che la multa aumenta a 100mila dollari.

Per quanto riguarda il salario minimo, è lo stesso degli altri lavoratori. Tuttavia i dipendenti al di sotto dei 20 anni possono essere pagati fino a 4,25 dollari l’ora per un massimo di 90 giorni di formazione.