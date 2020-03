McDonald’s e Wendy’s si fanno la guerra per la colazione sui social

Fra McDonald’s e Wendy’s scoppia la guerra per la colazione sui social. Wendy’s è rientrato di prepotenza in questa guerra lunedì scorso quando ha lanciato un nuovo menu per la colazione negli Stati Uniti. Non è certo la prima volta che Wendy’s prova a fare un’incursione all’ora di colazione: nel 2012 aveva proposto un menu per il pasto più importante della giornata, mentre a metà del 2013 la maggior parte dei suoi locali si era attrezzata per nutrire i clienti di prima mattina.

Solo che, questa volta, Wendy’s è andato all’attacco diretto dei rivali. Il 28 febbraio Wendy’s ha twittato l’immagine di una lapide con incise le parole “RIP Egg McMuffin 1972-2020”, con tanto di didascalia che recita “Qui giace la mediocrità”. Ecco il tweet:

La cosa curiosa è che McDonald’s ha risposto in maniera insolitamente pacata, dimostrando di aver studiato a fondo le strategie aziendali. Al posto di rispondere a parole (e di fare ulteriore pubblicità gratuita a Wendy’s), McDonald’s si è limitato ad annunciare il 2 marzo (il giorno stesso del lancio della colazione di Wendy’s) l’arrivo del National Egg McMuffin Day. Ma non è finita qui: McDonald’s ha invitato i clienti a godersi un Egg McMuffin gratuito e preparato al momento semplicemente scaricando l’app mobile del colosso dei fast food e effettuando un ordine.

Al posto di farsi coinvolgere in una guerra di parole con Wendy’s, cosa che avrebbe di sicuro giovato a Wendy’s più che a chiunque altro perché si sarebbe trattato di pubblicità gratuita per il suo avvento nel mondo della colazione, ecco che tramite l’offerta di un Egg McMuffin gratuito McDonald’s ottiene diversi risultati in contemporanea:

focalizza l’attenzione sulla sua attività e non su quella di un rivale porta via potenziali clienti a Wendy’s aumenta la fedeltà dei clienti tramite l’uso dell’app mobile

Ma come ha reagito Wendy’s? Beh, pare che abbia riconosciuto la genialità della strategia di McDonald’s e ha annunciato l’offerta gratuita del suo nuovo Honey Butter Chicken Biscuit. E anche Wendy’s ha chiesto ai clienti di scaricare e usare la sua app per accedere alla promozione. Adesso vedremo come proseguirà questa battaglia.

