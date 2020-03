McDonald’s lancia la Gold Vip Card: la si vince giocando a Monopoly

Dopo tante richieste, finalmente McDonald’s lancia la Gold Vip Card. Ma come la si ottiene? Beh, pare che la si possa vincere giocando al Monopoly di McDonald’s. Dopo anni e anni di richiese, McDonald’s propone la Gold Vip Card: si tratta di una tessera omaggio grazie alla quale i clienti della catena di fast food possono vincere un anno di cibo gratis. Pare che ce ne siano 1.000 in palio, ma sarà possibile ottenerne una solamente giocando al Monopoly di McDonald’s.

Dal 24 marzo arriverà questo gradito omaggio: si potranno vincere torte di mele gratuite, Big Mac e anche automobili. E la fornitura di cibo gratis per un anno, ovviamente. Un portavoce di McDonald’s ha spiegato che è tutto ufficiale, l’oro è il nuovo nero. Il portavoce ha anche ribadito che l’unico modo per mettere le mani su una Gold Vip Card di McDonald’s è quello di giocare a Monopoly, poco importa se ti chiami Mario Rossi, Stormzy o Ed Sheeran.

La precisazione si è resa necessaria perché vox populi da anni sostiene che esista una mitologica Gold Card per i clienti Vip. Sempre secondo queste dicerie, i fortunati destinari di questa Card dorata sarebbero stati l’attore Rob Lowe, Bill Gates di Microsoft e il miliardario Warren Buffet.

Non è ancora ben chiaro se i vincitori della Gold Vip Card avranno un tetto limite alla quantità di cibo che potranno ordinare o se sarà veramente illimitata. Inoltre McDonald’s non ha ancora rivelato la lista completa dei premi, per cui non ci resta che attendere.

